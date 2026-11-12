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    Millionenstrafe gegen Deutsche Bank wegen Postbank-IT-Pannen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bafin verhängt acht Millionen Euro Geldbuße
    • IT-Umzug der Postbank führte zu Kundenbeschwerden
    • Bafin rügt verspätete Depotüberträge der Bank
    Millionenstrafe gegen Deutsche Bank wegen Postbank-IT-Pannen
    Foto: Claudia Nass - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank muss wegen Problemen beim Umzug von Postbank-Kunden auf eine gemeinsame IT-Plattform im Jahr 2023 eine Millionenstrafe zahlen. Die Finanzaufsicht Bafin verhängte nach eigenen Angaben eine Geldbuße in Höhe von acht Millionen Euro gegen Deutschlands größtes Geldhaus.

    Konkret habe die Deutsche Bank im Jahr 2023 "keine angemessenen organisatorischen Vorkehrungen getroffen, um das höhere Aufkommen von Kundenbeschwerden unverzüglich zu bearbeiten, das durch die Migration der Kundendaten entstanden ist", teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit. Zudem habe die Bank Aufträge zum Depotübertrag nicht unverzüglich ausgeführt.

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    Zahlreiche Kundenbeschwerden

    Beginnend an Ostern 2022 hatte die Deutsche Bank in vier Wellen Daten von damals zwölf Millionen Kundinnen und Kunden der Postbank sowie sieben Millionen Deutsche-Bank-Kunden in Deutschland auf einer gemeinsamen Plattform zusammengeführt ("Projekt Unity").

    Im Zusammenhang mit der IT-Umstellung häuften sich zwischenzeitlich Beschwerden von Kunden, die zum Beispiel vorübergehend nicht auf ihre Konten zugreifen konnten. Für Ärger bei der Kundschaft sorgte vor allem die zweite Welle der Datenübertragung rund um Silvester 2022/2023, als unter anderem Wertpapierdepots betroffen waren. Die Bafin hatte seinerzeit "erhebliche Beeinträchtigungen bei der Abwicklung des Kundengeschäfts bei der Postbank" gerügt und hatte einen Sonderbeauftragten überwachen lassen, dass die Deutsche Bank die Probleme in den Griff bekommt.

    Deutsche Bank: Abläufe verbessert

    Für die "zu langsame Bearbeitung der Kundenbeschwerden" verhängte die Bafin nun 5,5 Millionen Euro Geldbuße, weitere 2,5 Millionen Euro muss die Deutsche Bank zahlen, weil sie Aufträge zum Depotübertrag erst mit Verzögerung ausführte.

    "Wir haben die mehrere Jahre zurückliegenden Probleme im Zusammenhang mit der IT-Migration der Postbank in die Deutsche Bank umfassend aufgearbeitet und behoben und unsere Prozesse seitdem kontinuierlich verbessert", teilte ein Sprecher des Frankfurter Dax -Konzerns auf Nachfrage mit. Die Deutsche Bank akzeptiere die Entscheidung der Bafin./ben/DP/mis

    Deutsche Bank

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 33,85 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -1,45 %/+40,36 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um jüngste Kursrückgänge und die Aussicht auf eine neue Kursbasis bei 35–36 Euro. Diskutiert werden genannte Analystenziele von 43–44 Euro sowie 47 Euro für Goldman Sachs. Für Ende 2026 erwartet ein Anleger 26–36 Euro und sieht die Dividende als Stütze. Langfristig werden auch 70–80 Euro in fünf Jahren erhofft. Eine mögliche Rotation von Technologie- in Value-Aktien gilt als Rückenwind.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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