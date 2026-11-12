🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    Milliarden-Deals und bessere Aussichten: Merck dreht weiter auf

    Milliardenumbau im Portfolio

    601 Aufrufe 601 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merck ist im dritten Quartal gewachsen und hat die Jahresprognose angehoben. Zugleich baut der Konzern sein Geschäft mit milliardenschweren Deals um.

    Für Sie zusammengefasst
    Milliardenumbau im Portfolio - Milliarden-Deals und bessere Aussichten: Merck dreht weiter auf
    Foto: Arne Dedert/dpa

    Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck hat im dritten Quartal 2026 seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Vor allem die Geschäfte mit Prozesslösungen, seltenen Erkrankungen und Halbleitertechnologien sorgten für Rückenwind. Angesichts der positiven Entwicklung hebt das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr an.

    Merck

    +1,78 %
    +1,46 %
    +11,01 %
    +9,11 %
    +35,98 %
    +1,86 %
    -25,79 %
    +60,00 %
    +928,71 %
    ISIN:DE0006599905WKN:659990
    Merck direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Merck KGaA!
    Long
    141,98€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 11,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    164,97€
    Basispreis
    0,94
    Ask
    × 14,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Umsatz wächst, Gewinn bleibt stabil

    Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,1 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum ebenfalls bei 5,1 Prozent. Zusätzlich wirkten sich Wechselkurse mit 1,5 Prozent positiv aus.

    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA pre) erreichte 1,7 Milliarden Euro und lag damit organisch 0,4 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Vergleichsbasis war allerdings hoch: Im dritten Quartal 2025 hatten zwei Sondereffekte das Ergebnis jeweils um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag gestützt. Die operative Marge sank deshalb von 31,4 auf 29,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie blieb mit 2,32 Euro unverändert.

    Deutlich besser entwickelte sich der freie Cashflow. Er legte um 22,7 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu. Damit konnte Merck seine Nettofinanzschulden seit Jahresbeginn um 10,3 Prozent reduzieren.

     

    Milliarden-Deals und Prognose

    Merck richtet sein Portfolio mit mehreren strategischen Deals neu aus. Im Juni vereinbarte der Konzern die Übernahme des US-Unternehmens Bio-Techne für rund 11,3 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig verkauft Merck sein CDMO-Geschäft an den Schweizer Pharmadienstleister Lonza. Im Oktober folgte die geplante Übernahme von Silence Therapeutics. Das britische Unternehmen entwickelt einen Wirkstoff gegen eine seltene Form von Blutkrebs. Der Abschluss ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen.

    Merck hebt nach dem starken dritten Quartal seine Jahresprognose an. Für 2026 rechnet der Konzern nun mit einem Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis von 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro. Das organische Umsatzwachstum soll 3 bis 4 Prozent erreichen, beim EBITDA pre erwartet Merck ein Plus von 3 bis 5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll zwischen 8,30 und 8,70 Euro liegen.

    Konzernchef Kai Beckmann sieht das Unternehmen dank seiner starken Position in attraktiven Wachstumsmärkten gut aufgestellt und zeigt sich zuversichtlich für die weitere Geschäftsentwicklung.

    Depot eröffnen, iPhone Duo gewinnenNoch bis zum 13. November: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ nimmt an der Verlosung von fünf Apple iPhone Duos teil.

     

    Fazit

    Merck überzeugt mit solidem Wachstum, einem kräftigen Cashflow und einer angehobenen Jahresprognose. Gleichzeitig treibt der Konzern seinen strategischen Umbau mit milliardenschweren Übernahmen und gezielten Verkäufen voran. An der Börse kommt die Entwicklung gut an: Die Merck-Aktie steigt um 2,8 Prozent auf 156 Euro (Stand 9:12 Uhr MEZ).

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 155,4EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 162,17, was eine Steigerung von +4,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurSaskia Reh
    Redakteurin für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Milliardenumbau im Portfolio Milliarden-Deals und bessere Aussichten: Merck dreht weiter auf Merck ist im dritten Quartal gewachsen und hat die Jahresprognose angehoben. Zugleich baut der Konzern sein Geschäft mit milliardenschweren Deals um.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     