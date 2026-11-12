Milliarden-Deals und bessere Aussichten: Merck dreht weiter auf

Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck hat im dritten Quartal 2026 seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Vor allem die Geschäfte mit Prozesslösungen, seltenen Erkrankungen und Halbleitertechnologien sorgten für Rückenwind. Angesichts der positiven Entwicklung hebt das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr an.

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Umsatz wächst, Gewinn bleibt stabil

Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,1 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum ebenfalls bei 5,1 Prozent. Zusätzlich wirkten sich Wechselkurse mit 1,5 Prozent positiv aus.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA pre) erreichte 1,7 Milliarden Euro und lag damit organisch 0,4 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Vergleichsbasis war allerdings hoch: Im dritten Quartal 2025 hatten zwei Sondereffekte das Ergebnis jeweils um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag gestützt. Die operative Marge sank deshalb von 31,4 auf 29,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie blieb mit 2,32 Euro unverändert.

Deutlich besser entwickelte sich der freie Cashflow. Er legte um 22,7 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu. Damit konnte Merck seine Nettofinanzschulden seit Jahresbeginn um 10,3 Prozent reduzieren.

Milliarden-Deals und Prognose

Merck richtet sein Portfolio mit mehreren strategischen Deals neu aus. Im Juni vereinbarte der Konzern die Übernahme des US-Unternehmens Bio-Techne für rund 11,3 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig verkauft Merck sein CDMO-Geschäft an den Schweizer Pharmadienstleister Lonza. Im Oktober folgte die geplante Übernahme von Silence Therapeutics. Das britische Unternehmen entwickelt einen Wirkstoff gegen eine seltene Form von Blutkrebs. Der Abschluss ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen.

Merck hebt nach dem starken dritten Quartal seine Jahresprognose an. Für 2026 rechnet der Konzern nun mit einem Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis von 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro. Das organische Umsatzwachstum soll 3 bis 4 Prozent erreichen, beim EBITDA pre erwartet Merck ein Plus von 3 bis 5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll zwischen 8,30 und 8,70 Euro liegen.

Konzernchef Kai Beckmann sieht das Unternehmen dank seiner starken Position in attraktiven Wachstumsmärkten gut aufgestellt und zeigt sich zuversichtlich für die weitere Geschäftsentwicklung.

Fazit

Merck überzeugt mit solidem Wachstum, einem kräftigen Cashflow und einer angehobenen Jahresprognose. Gleichzeitig treibt der Konzern seinen strategischen Umbau mit milliardenschweren Übernahmen und gezielten Verkäufen voran. An der Börse kommt die Entwicklung gut an: Die Merck-Aktie steigt um 2,8 Prozent auf 156 Euro (Stand 9:12 Uhr MEZ).

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 155,4EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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