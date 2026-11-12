Inspiration Mining schließt den Erwerb des Phosphat-Konzessionsgebietes CH-98 ab und beginnt mit dem Feldprogramm zur Unterstützung des NI 43-101-konformen technischen Berichts

Vancouver, British Columbia / 12. November 2026 / IRW-Press / Inspiration Mining Corp. (CSE: ISP) (OTC: ISPNF) (WKN: A40GPX) („Inspiration“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen den zuvor angekündigten Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Phosphat-Konzessionsgebiet CH-98 (das „Konzessionsgebiet CH-98“) von Beauce Gold Fields Inc. („Beauce“) (TSXV: BGF) abgeschlossen hat, wie in einer Pressemitteilung vom 2. November 2026 bekannt gegeben wurde.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es mit einer geologischen Felduntersuchung und einem Probenahmeprogramm im Konzessionsgebiet CH-98 in der Region Lac-Saint-Jean in Québec begonnen hat. Das Programm dient dazu, die Oberflächengeologie und Apatitvorkommen zu dokumentieren, Stichproben für Laboranalysen und eine mögliche anschließende metallurgische Bewertung zu entnehmen sowie Informationen zur Unterstützung der geplanten Erstellung eines technischen Berichts gemäß National Instrument 43-101 („NI 43-101“) bereitzustellen. Die Feldbeobachtungen und Analysedaten sollen zudem dazu beitragen, künftige Explorationsarbeiten zu priorisieren, um das Ausmaß und die Kontinuität der Apatitmineralisierung im Konzessionsgebiet CH-98 besser zu verstehen.

Charles Desjardins, Chief Executive Officer von Inspiration, kommentierte: „Wir freuen uns, ein Feldteam vor Ort im Konzessionsgebiet CH-98 zu haben. Dieses erste Programm ist ein wichtiger Schritt zur Zusammenstellung der geologischen und technischen Informationen, die als Grundlage für unsere nächste Explorationsphase dienen. Angesichts der ermutigenden Ergebnisse der Phosphatprobenahmen und vorläufigen metallurgischen Untersuchungen, über die Beauce zuvor berichtet hat, sehen wir einen triftigen Grund, eine systematische Bewertung des Konzessionsgebietes CH-98 voranzutreiben.“

Über das Phosphat-Konzessionsgebiet CH-98

Das Konzessionsgebiet CH-98 umfasst 111 Schürfrechte mit einer Fläche von etwa 6.164 Hektar und ist über die Schotterstraße Lac Froid erreichbar. Es befindet sich innerhalb der Lac-Saint-Jean-Anorthositabfolge in Québec, einer geologischen Region, die für magmatische Phosphatvorkommen bekannt ist. In der weiteren Region Saguenay–Lac-Saint-Jean befinden sich auch das Projekt Lac à Paul von Arianne Phosphate (TSXV: DAN) und die Lagerstätte Bégin-Lamarche von First Phosphate Corp. (CSE: PHOS). Eine Mineralisierung in benachbarten oder regionalen Konzessionsgebieten ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet CH-98.