Infineon Technologies: Schwacher Halbleitersektor belastet das Kursbild

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Infineon Technologies mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -18,71 % hinnehmen.

Im Halbleitersektor geben auch ON Semiconductor, Texas Instruments, Analog Devices und STMicroelectronics nach. Infineon Technologies verliert stärker als diese Wettbewerber. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kursrückgang ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +2,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,92 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Infineon Technologies um +37,03 % gewonnen.

So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,17 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -0,83 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -1,79 %. ON Semiconductor verliert -2,50 % NIO notiert im Minus, mit -2,23 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg von Infineon und die Frage nach weiteren Einstiegschancen. Diskutiert werden übertroffene Ergebnisschätzungen, eine angekündigte Dividendenerhöhung und ein positiv bewerteter Ausblick. Im Fokus stehen zudem Umsätze mit KI-Rechenzentren und Automotive, der Nutzen von Kapazitätserweiterungen sowie der technologische Fortschritt bei 300-Millimeter-SiC-Wafern. Mehrere Anleger erwarten langfristig höhere Kurse.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,56 % 1 Monat -12,92 % 3 Monate -18,71 % 1 Jahr +54,21 %

Stand: 12.11.2026, 09:07 Uhr

Die Aktie von Infineon Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 21,02 %. Über 5 Jahre lag sie bei 4,14 %, über 10 Jahre bei 12,96 %.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Infineon entwickelt Halbleiter für energieeffiziente Mobilität, Industrie und sichere Elektronik. Kernprodukte sind Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren und Sicherheitschips. Der Konzern zählt zu den führenden Anbietern von Auto- und Leistungshalbleitern. Konkurrenten sind STMicroelectronics, NXP, onsemi und Renesas. Stärken sind das breite Portfolio, Systemkompetenz und Technologien auf Silizium-, SiC- und GaN-Basis.

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,50 Mrd. € wert.

Die Infineon-Aktie ist am Mittwoch um +6,26% auf 52,12 € gestiegen und versucht damit, den jüngsten Abverkauf zu stoppen. Seit dem Allzeithoch bei 88,85 € hat der Kurs dennoch rund -41% verloren. Kann sich die Halbleiteraktie oberhalb der aktuellen Unterstützungszone stabilisieren und eine größere Erholung einleiten? Chartanalyse zu Infineon Der Kurs der Infineon-Aktie ist nach […] The post Infineon-Aktie: Fallendes Messer oder echtes Schnäppchen? first appeared on sharedeals.de.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources. Fast eine Verdopplung bei Infineon, fast eine Verdreifachung bei Stellantis, fast eine Verzehnfachung bei Antimony Resources: So weit reichen die kühnsten Kursziele der Analysten. Die …

Infineon Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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