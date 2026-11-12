Autodoc wächst solide: Starkes Ergebnis nach neun Monaten 2026
Mehr Kunden, Rekordbestellungen und eine höhere Marge: AUTODOC setzt seinen Wachstumskurs fort und stellt mit Investitionen in Logistik und digitale Angebote die Weichen für die Zukunft.
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- Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber dem Vorjahr um 12,7 % auf 1.501,9 Mio. Euro.
- Das bereinigte EBITDA wuchs um 19,8 % auf 144,3 Mio. Euro; die Marge verbesserte sich von 9,0 % auf 9,6 %.
- Die aktive Kundenbasis nahm um 8,6 % auf 9,9 Mio. zu. Im Zwölfmonatszeitraum wurden 20,1 Mio. Bestellungen erreicht – ein Rekord.
- Der durchschnittliche Bestellwert erhöhte sich auf 98,50 Euro. Frankreich und Deutschland erzielten zusammen ein Umsatzplus von 10,0 % auf 804,1 Mio. Euro.
- AUTODOC baut Logistik und digitale Angebote aus: Die Automatisierung des Standorts Cheb soll ab 2027 wirken; der Marketplace wurde auf Polen ausgeweitet.
- Für 2026 bestätigt das Unternehmen seine Prognose: Umsatzwachstum im unteren Bereich der Spanne von 11–16 % und bereinigtes EBITDA von 170–195 Mio. Euro.
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