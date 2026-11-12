Autodoc wächst solide: Starkes Ergebnis nach neun Monaten 2026 69 0 Kommentare

Mehr Kunden, Rekordbestellungen und eine höhere Marge: AUTODOC setzt seinen Wachstumskurs fort und stellt mit Investitionen in Logistik und digitale Angebote die Weichen für die Zukunft.

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