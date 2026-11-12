PWO gewinnt Neugeschäft über 520 Mio. Euro – Prognose bestätigt
Starkes Neugeschäft, schwächere Zahlen: PWO gewinnt Aufträge mit über 520 Mio. EUR Lifetime-Volumen, verzeichnet aber weniger Umsatz und Gewinn. Die Jahresprognose steht.
- Die PWO-Gruppe gewann in den ersten neun Monaten 2026 Neugeschäft mit einem Lifetime-Volumen von mehr als 520 Mio. EUR; die Jahreszielspanne liegt bei 550 bis 600 Mio. EUR.
- Der Umsatz sank auf 385,2 Mio. EUR gegenüber 403,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Gründe waren vor allem niedrigere Werkzeugumsätze und negative Währungseffekte.
- Das EBIT vor Währungseffekten ging auf 11,6 Mio. EUR zurück (Vorjahr: 21,8 Mio. EUR), belastet durch Anlauf-, Prozess- und Auslastungseffekte sowie einen positiven Vorjahressondereffekt.
- Deutschland verbesserte das EBIT vor Währungseffekten auf 4,4 Mio. EUR (Vorjahr: −3,7 Mio. EUR); in Tschechien stieg es auf 9,3 Mio. EUR (Vorjahr: 6,2 Mio. EUR).
- PWO setzt auf Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen. Die Investitionen beliefen sich auf 17,4 Mio. EUR nach 28,2 Mio. EUR im Vorjahr; die Materialaufwandsquote verbesserte sich auf 56,5 %.
- Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: rund 500 Mio. EUR Umsatz, 13 bis 17 Mio. EUR EBIT vor Währungseffekten und ein positiver Free Cashflow im einstelligen Millionenbereich.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei PWO ist am 12.11.2026.
Der Kurs von PWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,47 % im Plus.
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