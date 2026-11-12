Olight präsentiert die Oclip 2-Serie für Nahaufnahmen im Automobilbereich auf der SEMA 2026

LAS VEGAS, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Nach der erfolgreichen weltweiten Markteinführung im Frühherbst dieses Jahres präsentierte Olight seine gefeierte Oclip 2-Serie auf der SEMA Show 2026 in Las Vegas (3.–6. November) und richtete sich damit an Kfz-Techniker, Mechaniker und Prüfer, die eine kompakte, vielseitige und freihändige Beleuchtung für beengte Fahrzeugbereiche benötigen.

Bei der Inspektion eines tief im Motorraum liegenden, versenkten Steckers hat ein Techniker beide Hände voll zu tun – mit der einen hält er die Kabel beiseite, während er mit der anderen ein Werkzeug bedient. Sperrige Arbeitsleuchten passen nicht in enge Räume, herkömmliche Magnetlampen leuchten nur starr dorthin, wo die Halterungen hinzeigen, Einzelstrahlleuchten decken selten unterschiedliche Aufgaben ab, und gewöhnliche Lampen halten dem täglichen Gebrauch in der Werkstatt nicht stand. Auf der SEMA-Messe demonstrierte Olight, wie die Oclip 2-Serie diese Engpässe durch drei Kernfunktionen beseitigt, die speziell für die Anforderungen der Automobilindustrie entwickelt wurden.

Freihändige Beleuchtung, die genau dort bleibt, wo Sie sie hinrichten.

Die Zwei-Achsen-Konstruktion ermöglicht das Neigen des Kopfes um bis zu 115° und das Drehen des Clips um volle 360°, unterstützt durch selbstverriegelnde Gelenke und zwei Magnetpunkte. Die Techniker können die Leuchte durch Klemmen, magnetische Befestigung oder Einhängen an unregelmäßigen Strebentürmen, Querlenkern, Chassis-Längsträgern, Plattenkanten oder Werkzeugkästen sichern und dann den Lichtstrahl in vertiefte Spalten richten, ohne den Montagepunkt zu verändern. Auf der SEMA lobten Mechaniker und Fachmedien, wie die Zweiachsenkonstruktion und die zwei Magnete Flexibilität und Stabilität maximieren und als unverzichtbare "dritte Hand" fungieren, die beide Hände für die Arbeit freigibt.

Mehrere Lichtquellen für vielseitige Kfz-Arbeiten

Unterschiedliche Aufgaben erfordern unterschiedliches Licht. Der Oclip 2 Ultra liefert eine dedizierte UV-Ausgabe über einen branchenweit ersten R/UV-Emitter, der es Diagnosespezialisten ermöglicht, fluoreszierende Farbstoffe in undichten Klimaanlagenleitungen, Kühlmittelschläuchen und Öldichtungen am Fahrzeug aufzuspüren, ohne einen separaten Detektor ausbauen zu müssen. Beide Modelle verfügen außerdem über ein gleichmäßiges Flutlicht für Arbeiten im Motorraum aus nächster Nähe, einen fokussierten Scheinwerfer für detaillierte Fahrgestell- und Abgasinspektionen sowie ein Rotlicht für elektrische Prüfungen unter dem Armaturenbrett und Pannenhilfe bei Nacht, sodass immer der richtige Lichtstrahl ohne Werkzeugwechsel zur Verfügung steht.

Robust gebaut für den harten Einsatz in Werkstattumgebungen

Durch die Vibrationen von Schlagwerkzeugen und Motoren müssen Beleuchtungskörper starke Beanspruchungen aushalten. Der Zweiachsenmechanismus wird durch 10.000 Klemm- und 10.000 Rotationszyklen validiert, um eine gleichbleibende Spannung während einer kompletten Schicht zu gewährleisten. Beide Modelle zeichnen sich durch eine Aluminiumkonstruktion, IP66-Schutzart und eine Fallfestigkeit aus zwei Metern Höhe aus, um Betonböden und Flüssigkeitsspritzer zu überstehen. Die Ultra-Version verfügt zudem über ein kratzfestes OAL-Aluminiumgehäuse, das stärkeren Stößen und aggressiven Bremsenreinigern besser standhält. Die kompakte Größe gewährleistet, dass die Leuchte auch in engsten Räumen Platz findet und gleichzeitig längere Arbeiten in mehreren Bereichen ermöglicht, ohne den Arbeitsablauf zu unterbrechen.

Auf der SEMA-Messe demonstrierte die Oclip 2-Serie Olights zielgerichteten Ansatz für die Automobilbranche: Freihändiges Ausrichten, vielseitige Lichtquellen und robuste Zuverlässigkeit für den täglichen Werkstattbetrieb – damit wird der professionelle Standard für Fahrzeugbeleuchtung angehoben. Die vollständigen Spezifikationen und Konfigurationen finden Sie auf olight.com und Amazon.

Über Olight

Das 2007 gegründete Unternehmen Olight ist ein globaler Innovator im Bereich tragbarer Beleuchtung und bietet Hightech-Lösungen für den Alltag, Outdoor-Aktivitäten sowie taktische und professionelle Anwendungen. Mit über 1.200 Patenten und der Auszeichnung mit dem iF und dem Red Dot Design Award bedient Olight Anwender in über 100 Ländern.

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