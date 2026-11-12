Novem Group: Halbjahreszahlen 2026/27 zeigen höhere Profitabilität
Wachstum mit Kontrasten: Das Tooling-Geschäft treibt Umsatz und Ergebnis, während der Serienumsatz im zweiten Quartal sinkt. Zugleich geht die Verschuldung deutlich zurück.
Foto: Novem Car Interior Design GmbH
- Im ersten Halbjahr 2026/27 stieg der Umsatz um 8,6 % auf 276,3 Mio. €.
- Das bereinigte EBIT erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 26,8 % auf 19,5 Mio. €.
- Das Umsatzwachstum wurde vor allem vom Vorseriengeschäft (Tooling) getragen; Projektabschlüsse in Europa sorgten dort für einen deutlichen Anstieg.
- Im zweiten Quartal sank der Serienumsatz um 4,8 % auf 110,5 Mio. €, während der Tooling-Umsatz um 23,8 Mio. € auf 33,2 Mio. € zulegte.
- Das bereinigte EBIT im zweiten Quartal erreichte 10,7 Mio. €; die Marge verbesserte sich auf 7,5 % nach 6,1 % im Vorjahr.
- Die Nettofinanzverschuldung sank auf 101,6 Mio. € (Vorjahr: 138,7 Mio. €); der Nettoverschuldungsgrad verbesserte sich von 2,0x auf 1,6x.
Der nächste wichtige Termin, HJ 2026/27 Ergebnisse, bei Novem Group ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Novem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,46 % im
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