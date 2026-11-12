6,6 Milliarden Euro Gewinn! Münchener Rück zündet den nächsten Turbo

Das höhere Nettoergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal ist insbesondere auf die außergewöhnlich niedrigen Aufwendungen für Großschäden im dritten Quartal 2025 zurückzuführen, so das Unternehmen. In den ersten drei Quartalen stieg das Nettoergebnis auf 5.667 Millionen Euro (5.176Millionen Euro).

Die Münchener Rück erzielte im dritten Quartal 2026 ein Nettoergebnis von 1.742 Millionen Euro (1.997 Millionen Euro).

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Die Versicherungseinnahmen aus abgeschlossenen Versicherungsverträgen stiegen im dritten Quartal auf 16.626 Millionen Euro (14.575 Millionen Euro) und im ersten Quartal bis dritten Quartal auf 46.583 Millionen Euro (45.162 Millionen Euro).

Das technische Gesamtergebnis im dritten Quartal belief sich auf 2.375 Millionen Euro (2.822 Millionen Euro).

Das Rückversicherungsgeschäft trug im dritten Quartal 1.479 Millionen Euro (1.693 Millionen Euro) und in den ersten drei Quartalen 4.849 Mio. € (4.380 Millionen Euro) zum Nettoergebnis bei.

Das Nettoergebnis stieg im ersten bis dritten Quartal auf 5,7 Milliarden Euro, die Versicherungseinnahmen auf 46,6 Milliarden Euro.

Lebens- und Krankenrückversicherung: Hohes technisches Gesamtergebnis von 493 Mio. € im dritten Quartal dank starkem Neugeschäft und günstiger Schadenentwicklung; Geschäftsausweitung in allen wichtigen Regionen

Das Gewinnziel für 2026 wurde von 6,3 auf 6,6 Milliarden angehoben.

Die Aktie der Münchener Rück bewegt sich nach der Veröffentlichung des Geshäftsberichts im frühen Handel am Donerstag auf grünem Terrain.

Fazit

Die Münchener Rück liefert trotz eines rückläufigen Quartalsergebnisses eine überzeugende Neunmonatsbilanz. Der Vergleich mit dem Vorjahr hinkt allerdings, weil außergewöhnlich niedrige Großschäden im dritten Quartal 2025 die damalige Messlatte hoch gelegt hatten. Umso wichtiger: Auf Neunmonatssicht wächst der Nettogewinn auf 5,7 Milliarden Euro und die Prognose wurde angehoben. Der Aktienkurs reagiert positiv.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 577,8EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.

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Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Bei Münchener Rück ist eine AdHoc fällig Münchener Rück +1,11 % Aktie 58 Aufrufe heute chinadotcom gestern 15:57

Krischan Orth

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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