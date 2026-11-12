6,6 Milliarden Euro Gewinn! Münchener Rück zündet den nächsten Turbo
Prognose angehoben
Die Münchener Rück gibt Gas und hebt ihr Gewinnziel an. Doch wie aussagekräftig ist der Vergleich mit 2025, einem Jahr außergewöhnlich niedriger Großschäden?
- Neunmonatsgewinn wächst auf 5,7 Milliarden Euro
- Gewinnziel für 2026 steigt auf 6,6 Milliarden
- Großschäden machen den Vorjahresvergleich schwierig
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Die Münchener Rück erzielte im dritten Quartal 2026 ein Nettoergebnis von 1.742 Millionen Euro (1.997 Millionen Euro).
Das höhere Nettoergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal ist insbesondere auf die außergewöhnlich niedrigen Aufwendungen für Großschäden im dritten Quartal 2025 zurückzuführen, so das Unternehmen. In den ersten drei Quartalen stieg das Nettoergebnis auf 5.667 Millionen Euro (5.176Millionen Euro).
Die Versicherungseinnahmen aus abgeschlossenen Versicherungsverträgen stiegen im dritten Quartal auf 16.626 Millionen Euro (14.575 Millionen Euro) und im ersten Quartal bis dritten Quartal auf 46.583 Millionen Euro (45.162 Millionen Euro).
Das technische Gesamtergebnis im dritten Quartal belief sich auf 2.375 Millionen Euro (2.822 Millionen Euro).
Das Rückversicherungsgeschäft trug im dritten Quartal 1.479 Millionen Euro (1.693 Millionen Euro) und in den ersten drei Quartalen 4.849 Mio. € (4.380 Millionen Euro) zum Nettoergebnis bei.
Das Nettoergebnis stieg im ersten bis dritten Quartal auf 5,7 Milliarden Euro, die Versicherungseinnahmen auf 46,6 Milliarden Euro.
Lebens- und Krankenrückversicherung: Hohes technisches Gesamtergebnis von 493 Mio. € im dritten Quartal dank starkem Neugeschäft und günstiger Schadenentwicklung; Geschäftsausweitung in allen wichtigen Regionen
Das Gewinnziel für 2026 wurde von 6,3 auf 6,6 Milliarden angehoben.
Die Aktie der Münchener Rück bewegt sich nach der Veröffentlichung des Geshäftsberichts im frühen Handel am Donerstag auf grünem Terrain.
Fazit
Die Münchener Rück liefert trotz eines rückläufigen Quartalsergebnisses eine überzeugende Neunmonatsbilanz. Der Vergleich mit dem Vorjahr hinkt allerdings, weil außergewöhnlich niedrige Großschäden im dritten Quartal 2025 die damalige Messlatte hoch gelegt hatten. Umso wichtiger: Auf Neunmonatssicht wächst der Nettogewinn auf 5,7 Milliarden Euro und die Prognose wurde angehoben. Der Aktienkurs reagiert positiv.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 577,8EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.
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