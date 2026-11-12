Dax so hoch wie nie - 27.000-Punkte-Marke rückt näher

Der KI Trade bzw. Hype scheint sich tatsächlich seinem Ende zu nähern.









Die Hyperscaler investieren nicht mehr einfach zig Milliarden in den Ausbau sondern handeln zunehmend überlegter und zurückhaltender. Ich gehe auch davon aus das viele der Neo Cloud Anbieter kaum überleben werden. Da stimme ich Elon zu, auch wenn der mit dieser Aussage wahrscheinlich etwas anderes bewirken wollte. Wenn der Preis stimmt werden diese Neo Clouds dann zum Übernahmekandidaten. Trotzdem würde ich aktuell nicht in diese Aktien investieren die sich schon lange in freiem Fall befinden. Am Ende dürften dann die Hyperscaler, wie so oft die Sieger sein. Mit ihren gigantischen Cashflows können sie die Situation abwarten und dann zuschlagen wenn die Kosten attraktiv sind. Auswirken werden sich die aktuellen Ereignisse auf die Chip Kosten und die Chip Produzenten. Allen voran den gehypeten Speicherproduzenten und GPU Hersteller wie Nvidia. Wie schnell das jetzt geht ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist.





Theoretisch bestehen Aufträge die weit in 2027 eine Vollauslastung bedeuten. Praktisch dürften alle viel zu viel bestellt haben und nun kommen die Order cancellations... so das ich nicht mehr an eine Vollauslastung in 2027 glauben mag. Wenn erstmal die ersten Bestellungen storniert werden, dann werden alle stornieren. Die Chip Aktien könnten implodieren. Wir werden es sehen. Vielleicht liege ich auch falsch. Oft bin ich mit meiner Prognose nicht so schlecht, aber mein Timing ist meist zu optimistisch, will heißen... rechnet nicht damit das diese Prognose in wenigen Wochen eintritt, es kann auch locker 2027 vielleicht 2028 werden. Daher würde ich auch von einem Short abraten.





VG G