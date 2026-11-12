Grenke präzisiert Prognose für Neugeschäft - Fokus auf Rentabilität
ROUNDUP
- Grenke plant 3,4 Milliarden Euro Neugeschäft 2026
- Grenkes Quartalsneugeschäft stieg auf 799 Millionen
- Grenke zielt 2030 auf zehn Prozent Eigenkapitalrendite
BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke hat die Prognose für das Neugeschäft 2026 präzisiert. "Aufgrund des aktuell anhaltend herausfordernden Umfelds und aktiver Maßnahmen zur Risikosteuerung" werde im laufenden Jahr ein Leasingneugeschäft von rund 3,4 Milliarden Euro angepeilt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bisher hatte der untere Bereich von 3,4 bis 3,6 Milliarden Euro im Plan gestanden. "Der Fokus für die kommenden Jahre liegt auf der Rentabilität und damit der Orientierung an der Eigenkapitalrendite nach Steuern von 10 Prozent bis zum Jahr 2030", hieß es weiter. An der Börse kam das sehr gut an.
Der Kurs der im Nebenwerteindex SDax notierten Grenke-Aktie stieg am Vormittag um rund 8 Prozent auf 11,36 Euro. Damit könnte die im Oktober nach langer Talfahrt gestartete Bodenbildung in einen Erholungsversuch übergehen. Mit einem Kursverlust von immer noch 27 Prozent im laufenden Jahr zählt Grenke weiter zu den schwächeren SDax-Werten.
Im dritten Quartal machte Grenke mit fast 799 Millionen Euro gut 2 Prozent mehr Neugeschäft als vor einem Jahr. Nach neun Monaten stehen damit 2,44 Milliarden Euro in den Büchern. Die Profitabilität in diesem Geschäft sank; die entsprechende Deckungsbeitragsmarge (DB2) fiel in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um 1,4 Prozentpunkte auf 15,7 Prozent.
Derweil hat Grenke weiter mit erhöhten Kosten im Zusammenhang mit möglichen und angefallenen Forderungsausfällen zu ringen, die sogenannte Schadenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent. Die Quote setzt die Schadensabwicklung und Risikovorsorge ins Verhältnis zum Vermietvolumen. Das Unternehmen verwies auf eine weiterhin angespannte makroökonomische und geopolitische Gesamtsituation.
"Bei der operativen Effizienz haben wir schneller als erwartet deutliche Fortschritte erzielt", sagte der Vorstandsvorsitzende Sebastian Hirsch laut Mitteilung. "Und unser wachsendes Leasingportfolio bildet für die Zukunft eine starke Grundlage. Entscheidend ist jetzt, dieses Potenzial konsequent in nachhaltig höhere Erträge und eine höhere Eigenkapitalrendite umzusetzen. Dazu gehört auch, unsere Schadenquote wieder zu normalisieren und unsere Margen nachhaltig zu stärken. Daran lassen wir uns messen."
Den Nettogewinn steigerte Grenke im Neunmonatszeitraum um fast 15 Prozent auf 55,7 Millionen Euro. Für 2026 peilt Hirsch weiterhin ein Konzernergebnis von 74 bis 86 Millionen Euro an.
Grenke ist ein Finanzdienstleister, der sich auf Leasingangebote für kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert hat. Im Hauptgeschäft werden vor allem Verträge mit einem relativ kleinen Umfang finanziert. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden damit, Büroausstattung wie Laptops, Kopierer und Drucker zu nutzen, ohne sie direkt kaufen zu müssen./mis/men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie
Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,71 % und einem Kurs von 11,48 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
GRENKE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von +50,71 %/+121,63 % bedeutet.
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Community Beiträge zu GRENKE - A161N3 - DE000A161N30
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KI sagt:
Was bedeutet das für Anleger?
Die von dir genannten 4,3 bis 4,6 Milliarden Euro entsprechen nicht den gesamten Finanzschulden von Grenke. Die Refinanzierungsverbindlichkeiten allein lagen Ende 2024 bei 4,3 Milliarden Euro und stiegen 2025 auf rund 5,0 Milliarden Euro.
Das ist bei einem Leasingunternehmen allerdings nicht automatisch ein Warnsignal: Grenke finanziert Leasingverträge vor und erhält die vereinbarten Raten über die Laufzeit zurück. Deshalb muss man die Schulden immer im Verhältnis zu den Leasingforderungen, den Refinanzierungskosten und den Kreditausfällen betrachten.
Die entscheidende Frage bei einem Aktienkurs von 9,96 € lautet daher nicht nur, wie hoch die Schulden sind, sondern ob Grenke damit dauerhaft ausreichend Gewinne erwirtschaften kann.
Für eine fundierte Einschätzung wären insbesondere drei Punkte relevant:
- Eigenkapitalquote: 15,6 % Ende 2025.
- Kreditrisiko: Die Schadenquote stieg 2025 auf 1,7 %, gegenüber 1,3 % im Vorjahr.
- Profitabilität: Der Konzerngewinn nach Steuern betrug 71,8 Millionen Euro im Jahr 2025.
Diese Zahlen zeigen sowohl die Risiken als auch die wirtschaftliche Grundlage des Geschäftsmodells. Ob die Aktie bei 9,96 € günstig bewertet ist, hängt zusätzlich von der erwarteten Gewinnentwicklung und den Risiken der Refinanzierung ab.
Es ist doch erstaunlich, dass offenbar so viele britische Firmen bei zweifelhaften Lieferanten einkaufen (und somit selbst keinerlei due diligence betreiben).
In den Videos der Anwaltskanzlei geht es um sehr lange laufende Verträge über 7 Jahre. Der kurze Trailer betitelt Grenke, der lange, ausführliche Film einen anderen Finanzierer. Grenke hat die Finanzierung dieser langlaufenden Verträge eingestellt. Es handelt sich also um Altverträge, die noch auslaufen. Grenke hält mehr als 1 Million Leasingverträge. UK ist höchstens Nr. 3 wahrscheinlich eher Nr. 4 im Portfolio und Telco Verträge machen insgesamt weniger als 10% aus. Wie groß ist also das Volumen innerhalb der Kategorie? Ich denke nicht mehr als 5 bis 10 Mio und sie befinden sich ja schon im Ablauf. Also ich finde das ist alles nicht sehr bedeutend. Die Frage, warum so etwas überhaupt passiert ist sicher einem Wettlauf zwischen Compliance Methoden, KYC Verifikation und einer gewissen unethischen Energie von Anbietern und Händlern geschuldet, das Grenke ja auf kleinteiliges Massengeschäft setzt und somit schwarze Schafe, sofern sie nicht sofort aussortiert werden, erst später auftauchen, wenn Kunden sich mit Problemen melden. Ich würde sagen, dass ist Teil des Geschäftsrisikos und es handelt sich um ein spezifisches Produkt von vielen Tausenden, die finanziert wurden.