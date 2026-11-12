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    Pflege und Beruf in Deutschland häufig schwer vereinbar

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    Für Sie zusammengefasst
    • 28 Prozent passen ihre Arbeit wegen Pflege an
    • Pflegende Frauen verändern häufiger ihre Arbeit
    • Zehn Prozent der Erwerbstätigen pflegen Angehörige
    Pflege und Beruf in Deutschland häufig schwer vereinbar
    Foto: Siarhei - 356130783

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Pflege von Angehörigen und das eigene Berufsleben lassen sich für viele Menschen schwer vereinbaren. 28 Prozent der Erwerbstätigen mit Pflegeaufgaben passen daher ihre Arbeitssituation an, wie das Statistische Bundesamt auf der Grundlage des Mikrozensus berichtete.

    Sie reduzierten ihre Arbeitszeit (13 Prozent), arbeiteten zu anderen Zeiten bei gleichbleibender Stundenzahl (6 Prozent) oder nutzten vermehrt die Möglichkeiten zum Homeoffice (4 Prozent). Auch Wechsel des Arbeitsplatzes oder des Arbeitgebers sind für 5 Prozent die Lösung, damit sie sich um ihre Angehörigen kümmern können. Mit einem Anteil von 33 Prozent geben pflegende Frauen häufiger an, ihre berufliche Situation zu verändern als Männer, von denen das nur 22 Prozent berichten. Ergebnis ist eine deutlich höhere Teilzeitquote.

    Frauen übernehmen Pflege häufiger

    Ohnehin kümmern sich erwerbstätige Frauen häufiger um die Pflege von Angehörigen. In der Altersgruppe zwischen 25 und 64 Jahren übernehmen 12 Prozent der Frauen, aber nur 8 Prozent der Männer Pflegeaufgaben. Daraus ergibt sich ein Gesamtanteil von 10 Prozent der Erwerbstätigen, die neben ihrem Job Angehörige pflegen.

    Sie leisten regelmäßige Hilfsleistungen wie Einkaufen, Kochen, Pflegen oder Unterstützen bei organisatorischen Angelegenheiten für kranke, pflegebedürftige oder behinderte Angehörige ab 15 Jahren. Besonders hoch ist der Anteil der Pflegepersonen mit 17 Prozent in der Altersgruppe zwischen 55 und 64 Jahren. Unter den Erwerbstätigen im Alter zwischen 35 und 54 Jahren müssen sich 4 Prozent gleichzeitig um die eigenen Kinder und pflegebedürftige Angehörige kümmern./ceb/DP/jha







    Verfasst von dpa-AFX
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