Pflege und Beruf in Deutschland häufig schwer vereinbar

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Pflege von Angehörigen und das eigene Berufsleben lassen sich für viele Menschen schwer vereinbaren. 28 Prozent der Erwerbstätigen mit Pflegeaufgaben passen daher ihre Arbeitssituation an, wie das Statistische Bundesamt auf der Grundlage des Mikrozensus berichtete.

Sie reduzierten ihre Arbeitszeit (13 Prozent), arbeiteten zu anderen Zeiten bei gleichbleibender Stundenzahl (6 Prozent) oder nutzten vermehrt die Möglichkeiten zum Homeoffice (4 Prozent). Auch Wechsel des Arbeitsplatzes oder des Arbeitgebers sind für 5 Prozent die Lösung, damit sie sich um ihre Angehörigen kümmern können. Mit einem Anteil von 33 Prozent geben pflegende Frauen häufiger an, ihre berufliche Situation zu verändern als Männer, von denen das nur 22 Prozent berichten. Ergebnis ist eine deutlich höhere Teilzeitquote.