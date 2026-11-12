Dax erklimmt Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt: Der Dax stieg am Donnerstag in den ersten Handelsminuten um gut 1 Prozent auf 26.949,59 Punkte und erklomm ein Rekordhoch. Damit rückt für den Leitindex die viel beachtete Marke von 27.000 Punkten nahe.

Der MDax gewann 0,1 Prozent auf 31.109 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent aufwärts.