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    PATRIZIA springt um 19,64 % nach geplantem Teilangebot der Großaktionärin

    Kurssprung

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    Die PATRIZIA-Aktie schießt um 19,64 % nach oben, während der Handelsumsatz bereits das 1,6-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Kurssprung - PATRIZIA springt um 19,64 % nach geplantem Teilangebot der Großaktionärin
    Foto: PATRIZIA SE

    Die PATRIZIA-Großaktionärin First Capital Partner will ihre Beteiligung ausbauen und plant ein öffentliches Teilangebot zu 8,20 Euro je Aktie. Das treibt den Kurs des Immobilien-Investmentmanagers auf 7,6450 Euro. PATRIZIA schließt dazu eine Investitions- und Downlisting-Vereinbarung und strebt einen Wechsel der Aktien in das Börsensegment Scale an.

    PATRIZIA Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 12.11.2026

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei PATRIZIA einen Gewinn von +1,19 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PATRIZIA Aktie damit um +15,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,09 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PATRIZIA um -6,54 % verloren.

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    Während PATRIZIA heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,66 %.

    So schlagen sich die Wettbewerber von PATRIZIA

    DWS Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %.

    PATRIZIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,21 %
    1 Monat +12,09 %
    3 Monate +1,19 %
    1 Jahr +4,58 %
    Stand: 12.11.2026, 09:30 Uhr

    Die Aktie von PATRIZIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -6,34 %. Über 5 Jahre lag sie bei -21,44 %, über 10 Jahre bei -6,98 %.

    Informationen zur PATRIZIA Aktie

    PATRIZIA ist ein unabhängiger Immobilien-Investmentmanager mit Fokus auf Europa. Kernleistungen: Fonds- und Mandatsmanagement, Asset- und Portfolio-Management für institutionelle und private Anleger. Marktstellung: etablierter Mid-Cap-Player im europäischen Real-Asset-Segment. Wichtige Wettbewerber: DWS, Union Investment, CBRE IM, Savills IM. USP: starke Europa-Plattform, Wohnimmobilien-Expertise, breites Netzwerk lokaler Teams.

    Es gibt 92 Mio. PATRIZIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 692,64 Mio.EUR € wert.

    Patrizia-Großaktionärin will Anteil ausbauen - Angebot von 8,20 Euro je Aktie


    Beim Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia plant die Großaktionärin First Capital Partner (FCP) eine Anteilserhöhung und bietet für diesen Schritt den Aktionären 8,20 Euro je Aktie. FCP will ihre bisherige Beteiligung an Patrizia von derzeit 58,89 …

    Gewinne erwartet - Dax winkt Rekordhoch


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    Lohnt sich ein Investment in die PATRIZIA Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der PATRIZIA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur PATRIZIA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    PATRIZIA

    +19,09 %
    +10,79 %
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    -2,38 %
    +1,93 %
    -8,31 %
    -66,33 %
    -47,50 %
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    ISIN:DE000PAT1AG3WKN:PAT1AG
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