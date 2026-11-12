🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Goldpreis sinkt unter 4.000 US-Dollar - Aussicht auf höhere Zinsen belastet

    229 Aufrufe 229 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis fällt weiter unter 4.000 US-Dollar
    • Fed-Zinserhöhung belastet das zinslose Gold
    • US-Preisdaten könnten Gold weiter unter Druck setzen
    Goldpreis sinkt unter 4.000 US-Dollar - Aussicht auf höhere Zinsen belastet
    Foto: rhj2017 - 123rf

    LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Donnerstag weiter unter der Aussicht auf steigende Zinsen in den USA gelitten. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) sank an der Börse in London den dritten Tag in Folge und rutschte unter die runde Marke von 4.000 US-Dollar. Zuletzt notierte das Edelmetall bei 3.958 Dollar und damit etwa 0,7 Prozent niedriger als am Mittwoch. Damit wird Gold aktuell auf dem Niveau von Mitte letzter Woche gehandelt.

    Anders als festverzinsliche Wertpapiere wirft das Edelmetall keine Zinsen ab; deshalb ist die mittlerweile fest am Markt verankerte Erwartung einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember eine Bürde für den Goldpreis.

    Die Fed sieht sich mit einer hartnäckigen Teuerung in den USA konfrontiert. Jüngste Preisdaten verstärkten die Sorgen um eine zu hohe Inflation, denn die Verbraucherpreise waren im Oktober stärker gestiegen als erwartet.

    Daraufhin hatten sich Vertreter der Notenbank restriktiv geäußert und so einmal mehr die Erwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung im nächsten Monat geschürt. Die Preisdaten für Oktober seien "fast schon beunruhigend", sagte etwa Austan Goolsbee, Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago.

    Angesichts eines weniger günstigen konjunkturellen Umfelds sei Gold einem erhöhten "Abwärtsrisiko" ausgesetzt und könnte auf 3.870 Dollar fallen, sagte Christopher Wong, Stratege bei der Finanzdienstleistungsgruppe Oversea-Chinese Banking Corporation. Dort liegt das Ende Oktober erreichte Tief seit gut einem Jahr.

    Jede positive Überraschung bei den am Freitag anstehenden US-Erzeugerpreisdaten könnte den Goldpreis weiter unter Druck setzen, fuhr Wong fort. Denn die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet./la/jsl/stk





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Goldpreis sinkt unter 4.000 US-Dollar - Aussicht auf höhere Zinsen belastet Der Goldpreis hat am Donnerstag weiter unter der Aussicht auf steigende Zinsen in den USA gelitten. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) sank an der Börse in London den dritten Tag in Folge und rutschte unter die runde Marke von 4.000 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     