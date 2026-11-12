Jensen Huang tritt zurück! Nvidia-Aktie 10 % im Minus – Chance oder Falle?

Am Mittwochabend sah es für Nvidia noch nach einem ruhigen Tag aus. Die Aktie hatte 2,9 % zugelegt und bei 173,73 USD geschlossen. Dann kamen zwei Meldungen kurz hintereinander, und im Nachhandel rauschte der Kurs um fast 9 % auf rund 159 USD nach unten.

Was in der Nacht passiert ist

Zweite Affäre: Laut New York Times soll Jensen Huang auch eine Beziehung zu Kimberly Powell gehabt haben. Sie leitet bei Nvidia den Gesundheitsbereich und berichtet direkt an ihn. Bestätigt haben das weder Nvidia noch Huang oder Powell.

Verwaltungsrat tagt: Nach Informationen des Wall Street Journal bereitet das Gremium Huangs Absetzung vor. Die Sitzung lief bis in den Abend, eine Entscheidung gibt es bislang nicht.

Nachfolgesuche: Laut Bloomberg sammelt eine externe Firma bereits Kandidaten, auch ein Interims-CEO ist im Gespräch.

Analysten: Bernstein stuft ab und halbiert das Kursziel auf 200 USD, Baird und Morgan Stanley werden ebenfalls vorsichtiger.

In Deutschland notiert die Aktie vorbörslich rund 8 % unter dem Xetra-Schluss.

Nvidia ohne Huang?

Das eigentliche Risiko hat einen Namen: Schlüsselperson. Huang hat Nvidia 1993 mitgegründet, hält rund 3,6 % der Aktien und hat in über drei Jahrzehnten keinen Nachfolger aufgebaut. Gehandelt werden derzeit drei Namen:

Ian Buck, der Architekt hinter CUDA und dem Geschäft mit den großen Cloud-Anbietern

Colette Kress, die Finanzchefin, eher als Lösung für den Übergang

Rene Haas, Chef von Arm, als externer Kandidat

Fähig sind alle drei. Huangs Rolle als Gesicht des KI-Booms kann aber keiner von ihnen sofort übernehmen. Genau diesen Abschlag preist der Markt gerade ein.

Der Steve-Jobs-Vergleich

Ich halte den Abschlag für übertrieben. Ein gut laufendes Unternehmen ist mehr wert als jeder Chef, und es lässt sich auch nicht von heute auf morgen kaputtmachen.

Apple hat das vorgemacht. Als Steve Jobs 2011 abtrat, verlor der Konzern seinen prägenden Kopf. Apple war damals rund 350 Milliarden Dollar wert, heute sind es etwa 5 Billionen. Das Wachstum der folgenden Jahre stand auf dem Fundament, das Jobs gelegt hatte.

Bei Nvidia ist es nicht anders. Die Chips, CUDA als Standard der Branche und die engen Beziehungen zu Microsoft, Amazon, Google und Co. hängen nicht an Huangs Privatleben. Die Rechenzentren müssen trotzdem gebaut werden.

Billiger als Coca-Cola

Noch deutlicher wird es bei der Bewertung. Analysten rechnen für Nvidias kommendes Geschäftsjahr mit rund 70 % mehr Umsatz. Das Management spricht selbst von etwa 70 % Umsatzwachstum und sagt, die Nachfrage sei noch höher, nur das Angebot setze die Grenze.

Legt man die Schätzungen fürs nächste Jahr zugrunde, ergibt sich folgendes Bild:

Nvidia: KGV rund 10, Umsatzwachstum rund 70 %

Procter & Gamble: KGV rund 23, Umsatzwachstum 2 bis 4 %

Coca-Cola: KGV rund 27, Umsatzwachstum ca. 5 %

Zwei Konsumgüterkonzerne mit einstelligem Wachstum kosten also mehr als doppelt so viel wie der wichtigste Ausrüster der KI-Welle. Die Voraussetzung: Die Schätzungen halten, und der Ausbau der KI-Infrastruktur geht weiter. Ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Den ersten Test liefern die Quartalszahlen am 17. November.

Wie ich jetzt einsteigen würde

Für mich ist der Kurssturz eine Gelegenheit, noch einmal günstig in den KI-Trend zu kommen. Zwei Wege bieten sich an.

Gestaffelt kaufen. Eine erste Position jetzt, weitere nach der Entscheidung des Verwaltungsrats und nach den Zahlen. So hängt der Einstieg nicht an einem einzigen, besonders nervösen Handelstag.

Sich für den Einstieg bezahlen lassen. Die Unsicherheit treibt die Prämien nach oben. Wer einen Put unter dem aktuellen Kurs verkauft, kassiert sofort eine Prämie. Fällt die Aktie unter den Strike, kauft er Nvidia zu einem Preis, den er vorher selbst festgelegt hat. Steigt sie, bleibt die Prämie als Ertrag. Ich setze das über CapTrader um.

Fazit

Nvidia erlebt die größte Führungskrise seiner Geschichte. Das Geschäft dahinter läuft aber weiter mit hohem Tempo, und so günstig war die Aktie lange nicht bewertet. Apple hat gezeigt, dass ein Konzern seine prägende Figur verlieren und trotzdem weiterwachsen kann. Für mich überwiegt deshalb die Chance.

Das ist eine Handelsidee und keine Anlageberatung. Optionen sind komplexe Produkte, prüft vorher, ob sie zu eurer Erfahrung und eurem Depot passen.