Wacker Neuson wird bei Marge etwas pessimistischer - Aktie fällt
ROUNDUP
- Wacker Neuson senkt Margenziel auf 7,0 bis 7,5 %
- Umsatz und Ebit wachsen, Aktie fällt dennoch
- Aufträge steigen, Nachfrage regional verschieden
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat seine Ziele für die Profitabilität in diesem Jahr etwas niedriger gesteckt. Bei der Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern geht das SDax-Unternehmen 2026 nun von 7,0 bis 7,5 Prozent aus, wie es am Donnerstag in München mitteilte. Bisher lag das obere Ende der Spanne bei 8,0 Prozent. Dafür seien ein insgesamt verhaltenes Marktumfeld sowie Sondereffekte im dritten Quartal verantwortlich. Die Anleger erfreute das nicht, die Aktie fiel.
Das Papier verlor 6,5 Prozent auf 21,40 Euro. Damit weitete es den Kursverlust seit Jahresbeginn auf rund 13 Prozent aus. Seit dem Jahrestief bei unter 17 Euro im März war es aber mehrheitlich bergauf gegangen. Nach dem starken zweiten Quartal sei es im dritten weniger gut gelaufen, schrieb Analyst Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies. Zwar sei der Umsatz im Vergleich mit dem schwachen Vorjahreszeitraum gewachsen, im Vergleich mit dem Vorquartal aber um ein gutes Zehntel zurückgegangen.
Der Umsatz wuchs im dritten Quartal im Jahresvergleich um etwas mehr als sieben Prozent auf 589,7 Millionen Euro. Nach einer saisonal schwächeren Sommerperiode habe der Auftragseingang im September wieder leicht angezogen, hieß es. Beim Erlös erwartet Vorstandschef Karl Tragl 2026 weiter einen Wert von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro.
Der operative Gewinn (Ebit) kletterte um gut zehn Prozent auf 45,6 Millionen Euro, die entsprechende Marge um 0,2 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent. Einmalige Aufwendungen zur Verbesserung der Kosten seien durch Zollerstattungen in den USA kompensiert worden.
"Die anhaltende gesamtwirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit führt weiterhin zu einer differenzierten Marktentwicklung", sagte Tragl laut Mitteilung. Die Nachfrage sei im bisherigen Jahresverlauf in mehreren Ländern in Europa wie in Frankreich und dem Vereinigten Königreich deutlich gestiegen, hieß es vom Konzern. Im deutschsprachigen Raum war die Stimmung den Angaben zufolge aber weiter verhalten.
Laut Experte Comtesse von Jefferies fehlen damit weiter belastbare positive Signale der schuldenfinanzierten Ankurbelung der Konjunktur in Deutschland. Die Erwartung an eine Erholung 2027 bleibe aber intakt./men/niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie
Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 18.099 auf Ariva Indikation (12. November 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Wacker Neuson zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Wacker Neuson Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +1,94 %/+45,63 % bedeutet.
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Hauptversamlung der Wacker Neuson SE am 13.05.2026 in München
Ort: Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseh-Straße 5, 80333 München
ISIN: E000WACK012
Die Aktionäre wurden, wie schon bei früheren HVs, von Wacker Neuson-Mitarbeitern (auch Azubis) begrüßt, dazu waren Produkte ausgestellt - ein angenehmer Empfang.
Sehr nützlich waren die umfangreichen, gedruckten Geschäftsberichte und die Tageszeitungen FAZ und SZ. Zur Begrüßung gab es Laugenstangen mit Butter, Croissants, Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke.
Um 10 Uhr eroffnete der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Hans Neunteufel, die Hauptversammlung vor rund 200 Aktionären bei einer Präsenz von rund 78 %.
Er verwies auf die schwierigen Geschäftsbedingungen bei Bau- und Landwirtschaftsmaschinen, betonte den aktuellen Marktaufschwung und unterstrich, dass das Unternehmen für die Zukunft gut gerüstet sei.
Der CEO Dr. Karl Tragl betonte ebenfalls die Innovationskraft des Unternehmens, die zu einer stabilen Auftragslage führe.
2025 betrug der Umsatz 2,219 Milliarden € (Vorjahr 2,235 Mrd) bei einer EBIT-Marge von 6 % (5,5 %), einem Free Cash Flow von rund 202 Mio € und einer Book-to-Bill Ratio von größer 1.
Die Wacker Neuson Group umfasst die Produktmarken Wacker Neuson (Baugeräte, Kompaktmachinen, Dienstleistungen), Kramer (Lader für die Bau- und Landwirtschaft),
Weidemann (Lader für die Landwirtschaft) sowie Enar (Betonbearbeitung). Kompaktmaschinen erbringen aktuell 56 % des Umsatzes, Baugeräte 21 % und Dienstleistungen anwachsende 23 %.
Highlights 2025 waren die Stände auf den Messen BAUMA in München sowie auf der AGRITECHNICA in Hannover.
Die Zusammenarbeit mit John Deere (USA) ist planmäßig. Die Gespräche mit Doosan Bobcat Inc über den möglichen Erwerb einer Minderheitsbeteiligung bzw. Komplettübernehme der Wacker Neuson SE wurden eingestellt.
Auch der CSO (Sales) Alexander Greschner betonte die Innovationskraft: fast 30 Markteinführungen 2025, dieses Jahr sollen weitere 13 folgen.
Ausblick: Vor dem Hintergrund eines guten Q1 mit 591,4 Mio Umsatz, EBIT 7 %, Net Working Capital (NWC) 30,7 % prognostiziert er für 2026 einen Umsatz von 2,2 Mrd und ein EBIT von 6,5 - 7,5 %.
Man sieht sich als ganzheitlicher Anbieter für eine emissionsfreie Baustelle. Mit "Battery One" hat man einen Wechsel-Batterie-Standard geschaffen, der auch anderen Unternehmen offen steht.
Wacker Neuson fokussiert sich nun auf die Umsetzung der Strategie 2030. Das Fundament ist die 175-jährige Tradition.
Die gezeigte Strategiefolie (Geschäftsbericht S. 24) enthält die Aussagen:
"Unsere innovativen Lösungen treiben den technologischen Wandel.
Wir leisten einen starken Beitrag für nachhaltige Bau- und Landwirtschaft.
Wir machen unsere Kunden produktiver als jeder andere im Markt."
2030 soll bei einem Umsatz von 4 Mrd € eine EBIT-Marge von mindestens 11 % erzielt werden bei einem NWC unter 30 %.
Die Dividende von 0,70 € beträgt 61,4 % des Ergebnisses pro Aktie.
Bei der Fragerunde traten auf:
Daniel Bauer, SdK: "Wollen die Gründerfamilien Wacker, Neunteufel ihre Aktien veräußern?"
Andreas Breijs, DSW: "Sie haben ein phantastisches Programm mit Batteriegeräten, die seltsamerweise unbeliebt sind.",
Thomas Anton Schuster (YouTuber): "Das Kurs-/Buchwert-Verhältnis ist unter 1!"
Ekkhard Staufenberg mit Fragen zur Bilanz.
Alle Tagesordnungspunkte wurden angenommen.
Als Mittagessen gab es ein reichhaltiges Angebot an gebackenen Hendlteilen, Fleischpflanzerln mit Kartoffeln, Gemüse, Kartoffel- und Krautsalat, Kässpatzn, Obatzter, Semmeln (Note 3).
Ich habe die Einstiegschance heutezu 17,18 genutzt!Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Da hast du etwas wichtiges angesprochen, die Bewertung muss auch ohne Übernahmefantasie zeitnah erreichbar / angemessen sein.
Manitou: KGV 7,2