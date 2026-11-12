Rheinmetall im Crash-Modus: Wo ist der Boden?

Ursache für die neuerlichen Kursrückgänge sind zum einen die Friedensverhandlungen in Abu Dhabi, bei denen sich Aggressor Russland und die Ukraine zumindest auf einen umfangreichen Gefangenenaustausch einigen konnten, sowie die gesenkte Jahresprognose des tschechischen Munitionsherstellers und Mitbewerbers CSG .

Noch am Montag und Dienstag schien sich die Aktie des deutschen Rüstungsprimus Rheinmetall vom Zahlenschock aus der vorangegangenen Woche erholen zu können, die Aktie war nach einer gesenkten Jahresprognose in die Tiefe gerauscht , doch bereits am Donnerstag schwinden die Hoffnungen auf eine Trendwende, denn die Aktie setzt ihre am Mittwoch begonnene Talfahrt fort.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nächste wichtige Marke wackelt

Aus dieser Gemengelage ist inzwischen ein branchenweiter Ausverkauf europäischer Rüstungswerte hervorgegangen, der Rheinmetall jedoch besonders stark bedroht, da mit 800 Euro eine weitere psychologisch wichtige Marke im Chart aufgegeben werden könnte. Die Chancen auf einen Boden in diesem Bereich sinken quasi stündlich.

Sollte es zur nachhaltigen Aufgabe dieses Preisbereichs kommen, wo läge dann die nächste potenzielle Bodenbildungszone? Die Antwort dürfte Anlegerinnen und Anlegern nicht gefallen:

Die Lage ist schlecht ohne Aussicht auf Besserung

Seit der markanten Top-Bildung im Bereich von 1.900 bis 1.950 Euro, wo es mit einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu einem Trendwendemuster mit hoher Zuverlässigkeit gekommen ist, handelt die Aktie in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Dieser stellt allerdings immer stärker auch den langfristigen Aufwärtstrend in Frage, wie der inzwischen große Abstand zu den gleitenden Durchschnitten, insbesondere der 200-Tage-Linie, zeigt.

Zeitweise war es im Bereich von 950 bis 1.000 Euro zu einer Bodenbildung gekommen, diese scheiterte jedoch einerseits am Widerstand um 1.200 Euro sowie andererseits an der jüngsten Zahlenvorlage, welche zu einem Gap-Down unter diesen Support geführt hat. Das gilt in der technischen Analyse als Zeichen ausgeprägter Schwäche.

Unterstrichen wird diese durch einen Relative-Stärke-Index (RSI) um 30 Punkte, was fortgeschritten, aber noch nicht überverkauft ist, sowie den Trendstärkeindiaktor MACD, welcher sowohl unter der Null- als auch der Signallinie liegt und damit einen an Fahrt gewinnenden Abwärtstrend anzeigt. Das spricht für eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Bereich um 800 Euro nachhaltig aufgegeben werden könnte.

Nächstes Kursziel: 600 bis 650 Euro!

Sollte es dazu kommen, liegt der nächste Unterstützungsbereich zwischen 600 und 650 Euro und damit nochmals um rund 20 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau. Daher ist es ein Trugschluss zu glauben, die Aktie könnte trotz ihrer Halbierung seit dem Jahresauftakt nicht weiter fallen. Wer seine Investmentthese allein darauf begründet, könnte auf dem falschen Fuß erwischt werden.

600 bis 650 Euro könnten auch ohne Zwischenerholung direkt angelaufen werden, denn auch im Wochenchart hat die Aktie mit einem RSI-Wert von 35 Punkten noch Abwärtspotenzial, ohne dass sie bereits überverkauft oder eine Gegenreaktion technisch zwingend wäre. Auch die (nicht eingezeichneten) Bollinger Bänder wurden noch nicht verlassen. Auch das spricht dafür, dass weitere kurzfristige Verluste das Handelsgeschehen bestimmen könnten. Selbst zu Trading-Zwecken ist eine Long-Wette daher noch nicht ratsam.

Für eine Trendwende gibt es unterdessen kaum Anzeichen. Es fehlt an bullishen Divergenzen, außerdem hat sich das Sentiment nach der schwachen CGS-Prognose sowie gesenkten Kurszielen weiter eingetrübt, ohne dass sie bereits komplett am Boden läge. Auch das spricht dafür, dass hier noch mehr Platz für weiteren Pessimismus und damit auch Kursverluste besteht.

Fazit: Die Kaufzone rückt nur langsam näher

Von neuen Kaufsignalen ist Rheinmetall weit entfernt. Für ein neues prozyklisches Kaufsignal müsste der Widerstandsbereich zwischen 950 und 1.000 Euro überwunden werden, wo auch die 50-Tage-Linie liegt. Hierfür gibt es angesichts der charttechnisch schwachen Gesamtlage aber keine Indizien.

Mit Blick auf die Fundamentaldaten wäre eine anhaltende Korrektur auf 600 bis 650 Euro folgerichtig. Hier wäre Rheinmetall laut der Daten von MarketScreener mit einem KGVe 2026 von 19,5 bis 21,1 bewertet, gegenüber einem internationalen Branchendurchschnitt von etwa 20.

Zwar rechnen Analystinnen und Analysten gegenwärtig mit einem Gewinnsprung im kommenden Jahr genau dieser (und damit auch das Forward-KGV) muss inzwischen aber in Zweifel gezogen werden. Wer sich daher bei Rheinmetall engagieren möchte, sollte das mit Blick auf eine angemessene Sicherheitsmarge nicht vor 600 bis 650 Euro tun. Auch von Renk und Hensoldt sollte derzeit Abstand genommen werden – bei Renk ist die charttechnische Lage ähnlich schlecht, bei Hensoldt hingegen die Bewertung viel zu hoch (KGVe 2026: 52,2).

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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Max Gross

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen 20 Jahre Leidenschaft für Börse, davon fünf als Redakteur bei einem der führenden Anlegermagazine Deutschlands, haben Max Gross zu wallstreetONLINE geführt. Hier liegt ihm am Herzen, Anlegerinnen und Anlegern konkret handelbare Empfehlungen vor allem zu US-, Dividenden- und Value-Aktien an die Hand zu geben. Damit auf dem Weg zum langfristigen Vermögensaufbau auch Spaß und Nervenkitzel nicht zu kurz kommen, hat er sich darüber hinaus auf den Handel von Derivaten spezialisiert. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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