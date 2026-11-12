🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Firmengründer vertritt Taiwan bei Apec

    Gipfel beim Rivalen

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Stan Shih vertritt Taiwan beim Apec-Gipfel
    • Taiwans Teilnahme in China gilt als heikel
    • Shih betont Taiwans Vorteil bei KI und Lieferketten
    Gipfel beim Rivalen - Firmengründer vertritt Taiwan bei Apec
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TAIPEH (dpa-AFX) - Der Gründer der Computerfirma Acer soll das von China bedrohte Taiwan beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im chinesischen Shenzhen vertreten. Stan Shih solle das Engagement des Inselstaates für die regionale wirtschaftliche Zusammenarbeit und seine Rolle in der globalen Technologie-Lieferkette verdeutlichen, sagte Taiwans Präsident Lai Ching-te in Taipeh.

    Da China, das Taiwan zu seinem Staatsgebiet zählt und an sich binden will, in diesem Jahr Gastgeber des Treffens ist, gilt die Teilnahme als besonders sensibel. China sieht Lai und Mitglieder seiner regierenden Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) als Separatisten. Einige stehen auf einer schwarzen Liste. Sie und ihre Familienmitglieder können somit nicht nach China, Hongkong und Macau einreisen. Auch eine Zusammenarbeit mit chinesischen Organisationen ist eingeschränkt.

    Trump und Putin bei Gipfel erwartet

    Chinas Staatschef Xi Jinping erwartet zum Apec-Gipfel in der kommenden Woche unter anderem US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin. Entgegen der üblichen Praxis erhielt Taiwan kein offizielles Einladungsschreiben, sondern lediglich eine E-Mail.

    Shih versprach, die Gelegenheit zum Austausch mit den anderen Staats- und Regierungschefs zu nutzen. Mit dem 81-Jährigen schickt Taiwan einen erfahrenen Geschäftsmann der Tech-Branche. Shih erklärte, KI sei ein zentrales Diskussionsthema bei der Apec und ein Bereich, in dem Taiwan über einen Wettbewerbsvorteil verfüge. Lai betonte, Taiwan werde aktiv eine widerstandsfähige und zuverlässige Lieferkette für Technologien im KI-Bereich aufbauen.

    Shih hatte Taiwan 2007 bei der Apec vertreten. Zu den weiteren Mitgliedern der taiwanischen Apec-Delegation gehören Beamte des Nationalen Wissenschafts- und Technologierats, des Außenministeriums und des Nationalen Sicherheitsrats sowie Vertreter der Wirtschaft.

    Xi: Kein Raum für Unabhängigkeit

    China setzt Taiwan mit Militärübungen und Patrouillen rund um die Haupt- und Nebeninseln immer wieder unter Druck. Seit Jahren geht die Sorge um, Peking könnte versuchen, das Eiland mit seinen etwas mehr als 23 Millionen Einwohnern durch eine Invasion einzunehmen.

    Bei einer Rede am Donnerstag betonte Xi erneut, dass die Zukunft Taiwans in der "Wiedervereinigung" liege. China werde "den separatistischen Aktivitäten jeglicher Art, die auf eine Unabhängigkeit Taiwans abzielen, keinesfalls Raum geben", sagte er./jon/DP/jha







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Gipfel beim Rivalen Firmengründer vertritt Taiwan bei Apec Der Gründer der Computerfirma Acer soll das von China bedrohte Taiwan beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im chinesischen Shenzhen vertreten. Stan Shih solle das Engagement des Inselstaates für die regionale …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     