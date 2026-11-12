Wie Fibocom dazu beitrug, die Mähroboter von Suntek in die Serienproduktion zu bringen

MÜNCHEN,/PRNewswire/ -- In einem privaten Garten können nackter Boden und Laub das Verständnis eines Mähroboters für den Rasen beeinträchtigen. Ein tief hängender Ast stellt eine weitere Herausforderung dar: Ein Hindernis zu erkennen ist eine Sache, zu wissen, wie weit es entfernt ist, kann eine andere sein. Auf größeren Grundstücken werden eine zuverlässige Positionsbestimmung und Routenplanung ebenso wichtig wie das Mähen des Rasens.

Anlässlich der „electronica 2026" in München stellen Fibocom und Suntek die kommerziellen Fortschritte zweier Mähroboter-Modelle vor, die auf den bewährten Lösungen von Fibocom basieren: ein Einstiegsmodell mit monokularer Bildverarbeitung und ein Flaggschiff-Modell, das Stereo-Bildverarbeitung mit RTK-Positionsbestimmung kombiniert.

Für Rasenflächen bis zu 600 m² nutzt die monokulare Bildverarbeitungslösung von Fibocom eine einzelne Kamera und KI-Algorithmen, um Rasengrenzen und Hindernisse zu erkennen, Mährouten zu planen und ohne unterirdisch verlegte Begrenzungskabel zu arbeiten. Das optimierte Sensordesign sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Hardwarekosten, Komplexität und einfacher Implementierung.

Für größere, komplexere Gärten bietet die Stereo-Bildverarbeitungs- und RTK-Lösung von Fibocom zusätzlich Tiefenwahrnehmung und hochpräzise Positionierung. Stereokameras erfassen räumliche Informationen über Hindernisse, einschließlich überhängender Äste, während die visuell-inertiale Odometrie (VIO) und die RTK-Positionierung die Kartierung und Navigation unterstützen.

Der Flaggschiff-Rasenmäher von Suntek, der mit dem Rockchip RK3576 betrieben wird, integriert Stereokameras, RTK, eine IMU und Radodometrie. Er unterstützt die Funktion zur Fortsetzung des Mähvorgangs und deckt Rasenflächen von bis zu 2.000 m² ab.

Um diese Fähigkeiten in kommerzielle Produkte umzusetzen, bedarf es mehr als nur der Hardware-Integration. Fibocom liefert Kameramodule, Algorithmus-Platinen, Motorantriebsplatinen und – für das Flaggschiffmodell – eine RTK-Platine sowie proprietäre Algorithmen für Wahrnehmung, Positionierung, Navigation, Wegplanung und Energiemanagement..

Echte Gärten stellen die Algorithmen zudem auf unerwartete Weise vor Herausforderungen. Nackter Boden, Laub, dunkle Linien auf dem Boden und dünne, vertrocknete Blätter können die Rasensegmentierung beeinträchtigen. Fibocom hat seine Modelle durch mehrere Trainingsrunden mit anspruchsvollen Feldbeispielen verfeinert und dabei die Logik für Hin- und Her-Mähwege, das Nachmähen ausgelassener Bereiche sowie die Wiederaufnahme des Mähvorgangs verbessert.