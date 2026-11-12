Börsenstart Europa - 12.11. - FTSE Athex 20 stark +1,04 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 26.944,15 PKT und steigt um +0,68 %.
Top-Werte: Zalando +3,59 %, Siemens +3,58 %, Fresenius Medical Care +3,36 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -1,93 %, Rheinmetall -1,65 %, Deutsche Bank -0,56 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.139,21 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: freenet +3,39 %, Stroeer +2,56 %, TAG Immobilien +2,36 %
Flop-Werte: TKMS -3,64 %, HENSOLDT -2,73 %, RENK Group -2,42 %
Der TecDAX steht bei 4.111,74 PKT und verliert bisher -0,21 %.
Top-Werte: Evotec +3,41 %, freenet +3,39 %, Eckert & Ziegler +3,08 %
Flop-Werte: Ottobock -11,22 %, OHB -4,50 %, Verbio -2,76 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:35) bei 6.416,99 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: Siemens +3,58 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,82 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,70 %
Flop-Werte: Nokia -2,59 %, Infineon Technologies -1,93 %, Rheinmetall -1,65 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.719,20 PKT und fällt um -0,26 %.
Top-Werte: DO & CO +1,33 %, Mayr-Melnhof Karton +0,54 %, UNIQA Insurance Group +0,53 %
Flop-Werte: STRABAG -2,92 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,00 %
Der CH 20 steht bei 15.182,66 PKT und gewinnt bisher +0,64 %.
Top-Werte: Sandoz Group +1,62 %, Partners Group Holding +1,59 %, CIE Financiere Richemont +1,41 %
Flop-Werte: Swiss Re -0,94 %, UBS Group -0,65 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.366,44 PKT und fällt um -0,29 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +1,21 %, SKF (B) +1,19 %, Telia Company +1,05 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -0,67 %, Sandvik -0,18 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.820,00 PKT und steigt um +1,04 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,90 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,87 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,44 %
Flop-Werte: Jumbo -1,56 %, Public Power -0,64 %, Coca-Cola HBC -0,58 %
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