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    Iran meldet Explosionen an zwei Supertankern

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    Für Sie zusammengefasst
    • Iran meldet Explosionen an zwei Öltankern in Hormus
    • Supertanker trugen über vier Millionen Barrel Öl
    • Iran setzt offenbar Angriffe und Seeminen fort
    Iran meldet Explosionen an zwei Supertankern
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsgarden haben den dritten Tag in Folge Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. In der vergangenen Nacht hätten zwei Schiffe auf einer "nicht genehmigten" Route einen Zwischenfall erlitten und seien durch die Explosionen zum Stillstand gekommen, hieß es in einer Erklärung der mächtigen Militärorganisation.

    Bei den Schiffen handelt es sich laut Revolutionsgarden um Supertanker, die zusammen mehr als vier Millionen Barrel Öl transportierten. Zum Grund für die Explosionen wurden keine Angaben gemacht. Auch eine unabhängige Bestätigung gab es zunächst nicht. Seit Sonntag ist es iranischen Militärangaben zufolge mindestens an zehn Öltankern zu Explosionen gekommen.

    Die Streitkräfte des Irans hatten ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen vor allem intensiviert, um vor den US-Kongresswahlen Präsident Donald Trump mit steigenden Preisen innenpolitisch unter Druck zu setzen. Nun dauert die militärische Eskalation an.

    Iraner legen wohl weiterhin Seeminen

    Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht die US-Marine, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen.

    Bei den israelisch-amerikanischen Bombardierungen wurde ein Großteil der iranischen Marine zerstört. In den vergangenen Monaten nahm das US-Militär zudem immer wieder Radaranlagen und Raketenabschussrampen an der iranischen Küste ins Visier. Dennoch scheint es den Streitkräften des Irans zu gelingen, Angriffe mit Marschflugkörpern von Land auszuführen und Seeminen zu legen. Diese werden iranischen Angaben nach entweder mit Schnellbooten im Schutz der Dunkelheit ausgelegt oder mit Raketen in die Meerenge geschossen.

    Bereits vor dem Krieg hatten führende iranische Generäle die Straße von Hormus als mögliches militärisches und politisches Druckmittel ins Spiel gebracht, sollte ihr Land eines Tages angegriffen werden. Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Meerenge ist im Krieg inzwischen zu einem zentralen Konfliktpunkt zwischen dem Iran und den USA geworden./arb/DP/zb





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