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    Siemens erwartet keine Probleme durch Nvidia-Führungskrise

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    Für Sie zusammengefasst
    • Busch sieht trotz Huang-Krise keine Gefahr
    • Siemens-Nvidia-Projekte laufen unabhängig weiter
    • Siemens und Nvidia entwickeln digitale Zwillinge
    Siemens erwartet keine Probleme durch Nvidia-Führungskrise
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Krise rund um Nvidia-Chef Jensen Huang macht Siemens-Chef Roland Busch wenig Sorgen, obwohl der Münchner Konzern eng mit dem US-Unternehmen kooperiert. "Wir reden hier über eine relativ große Firma, auch mit einem großen Team", betont Busch. Die Tagesarbeit finde mit anderen Menschen statt, beispielsweise dem Manager Rev Lebaredia. "Die Projekte, die wir da haben, laufen unabhängig davon weiter."

    Die Frage, wie es mit der Führung bei Nvidia weitergehe, müsse sich der dortige Aufsichtsrat stellen. "Aber die Firma wird so oder so weiterlaufen." Er glaube, "dass wir an dieser Stelle das zu sehr projizieren auf eine Person", sagte Busch. Das liege sicher auch am Hype. Aber die Arbeit von Siemens mit Nvidia finde "zwei, drei Ebenen darunter statt". Letztlich sei es eine Partnerschaft zwischen Unternehmen und er glaube, dass die aktuellen Vorgänge keinen Einfluss darauf haben werden.

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    Siemens arbeitet mit Nvidia unter anderem bei der Simulation von Prozessen realistisch aussehender digitaler Zwillinge zusammen. Nvidias Chef Huang steht nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin unter Druck./ruc/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,41 % und einem Kurs von 145,2 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 347,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +35,83 %/+171,67 % bedeutet.





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