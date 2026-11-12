Siemens erwartet keine Probleme durch Nvidia-Führungskrise
- Busch sieht trotz Huang-Krise keine Gefahr
- Siemens-Nvidia-Projekte laufen unabhängig weiter
- Siemens und Nvidia entwickeln digitale Zwillinge
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Krise rund um Nvidia-Chef Jensen Huang macht Siemens-Chef Roland Busch wenig Sorgen, obwohl der Münchner Konzern eng mit dem US-Unternehmen kooperiert. "Wir reden hier über eine relativ große Firma, auch mit einem großen Team", betont Busch. Die Tagesarbeit finde mit anderen Menschen statt, beispielsweise dem Manager Rev Lebaredia. "Die Projekte, die wir da haben, laufen unabhängig davon weiter."
Die Frage, wie es mit der Führung bei Nvidia weitergehe, müsse sich der dortige Aufsichtsrat stellen. "Aber die Firma wird so oder so weiterlaufen." Er glaube, "dass wir an dieser Stelle das zu sehr projizieren auf eine Person", sagte Busch. Das liege sicher auch am Hype. Aber die Arbeit von Siemens mit Nvidia finde "zwei, drei Ebenen darunter statt". Letztlich sei es eine Partnerschaft zwischen Unternehmen und er glaube, dass die aktuellen Vorgänge keinen Einfluss darauf haben werden.
Siemens arbeitet mit Nvidia unter anderem bei der Simulation von Prozessen realistisch aussehender digitaler Zwillinge zusammen. Nvidias Chef Huang steht nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin unter Druck./ruc/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,41 % und einem Kurs von 145,2 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 347,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +35,83 %/+171,67 % bedeutet.
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https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-11/70107801-jpmorgan-stuft-siemens-ag-auf-overweight-322.htm
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller hob am Donnerstag nach dem Quartalsbericht vor allem den starken Auftragseingang hervor. Dieser habe 31 Prozent über seiner Erwartung und ein Drittel über dem Konsens gelegen. Auch der Ausblick für 2027 liege über den Markterwartungen. Die Aufstockung der mittelfristigen Ziele sei ebenfalls eine positive Überraschung./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Aktie ist schon sehr sehr geil, muss man sagen!
ich gehe davon aus, das der Rücksetzer schnell aufgeholt wird und die