UFORCE erhält 700 Millionen US-Dollar-Finanzierung bei einer Bewertung von 6 Milliarden US-Dollar

Angeführt wird die Runde von Valor Equity Partners und dem britischen National Wealth Fund (NWF). Auch der US-ukrainische Wiederaufbaufonds (URIF) beteiligt sich.

Mit dem Kapital baut UFORCE seine Produktionskapazitäten in der Ukraine und in verbündeten Staaten aus. Damit trägt UFORCE zur Versorgung der Streitkräfte an der Front bei und stärkt die Verteidigungsfähigkeit der Bündnispartner.

Angesichts einer sich verschärfenden Bedrohungslage bietet UFORCE kosteneffiziente, kampferprobte autonome Systeme für Verbündete in den USA, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten, die schon heute einsatzbereit sind.

General a. D. Christopher G. Cavoli, ehemaliger NATO-Oberbefehlshaber in Europa (SACEUR) und Partner bei Valor Equity Partners, wird Mitglied des Board of Directors von UFORCE.

LONDON und KIEW, Ukraine und WASHINGTON, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- UFORCE gibt heute eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 700 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 6 Milliarden US-Dollar bekannt. Das in der Ukraine gegründete Verteidigungstechnologie-Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London, sowie weitere Kernstandorte in Kiew und Washington, D.C.

UFORCE entwickelt autonome, unbemannte Systeme für die Einsatzdomänen Land, See und Luft sowie KI-gestützte Software für deren Führung, Steuerung und Koordination. Das Ziel: Die Kosten der Verteidigung auf ein Hundertstel der Angriffskosten senken.

Angeführt wurde die Runde von Valor Equity Partners (Valor) und dem britischen National Wealth Fund (NWF). Daneben beteiligten sich der URIF sowie führende Investoren aus dem Silicon Valley, Europa und Asien, darunter Menlo Ventures, Xantium und Hiro Capital. Die Bestandsinvestoren, darunter Shield Capital, Ballistic Ventures, Lakestar und Squadra, haben ihre Beteiligungen aufgestockt.

Oleg Rogynskyy, CEO von UFORCE: „Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt: In einer zunehmend unberechenbaren Welt braucht es wirksame Verteidigungssysteme, die mit neuen Bedrohungen Schritt halten. Regierungen und die Technologiebranche müssen gemeinsam kosteneffiziente, interoperable und autonome Systeme entwickeln, die heute einsatzbereit sind und sich an die Anforderungen von morgen anpassen lassen. Unsere Investoren leisten mit ihrem Engagement einen entscheidenden Beitrag dazu. Wir werden unsere Produktion für die Ukraine ausbauen und westlichen Verbündeten Lösungen bieten, die sie so schnell beschaffen, integrieren und einsetzen können, wie es die moderne Kriegsführung erfordert. UFORCE und unsere Investoren eint ein gemeinsames Ziel: Aggression darf sich nicht lohnen."