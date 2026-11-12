IEM Beijing 2026 endet mit Triumph - AutoFull ehrt die Champions

PEKING, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Die IEM Beijing 2026 wurde am 8. November im Bloomage Biotech Center abgeschlossen.•Biohyalux ECM Arena, bei der Team MOUZ nach einer Woche intensiver Counter-Strike 2-Wettkämpfe den Titel holte – eines der größten E-Sport-Events in Asien in diesem Jahr. Als offizieller Gaming-Stuhl-Partner der ESL Pro Tour 2026–2027 stellte AutoFull die gesamte Sitzplatzversorgung für die Profispieler sicher und stattete sie während des gesamten Turniers mit seinen ergonomischen Gaming-Stühlen der Flaggschiff-Serie M6 aus.

„Wir freuen uns sehr, die IEM Beijing unterstützt zu haben", sagte Anna Ding, Gründerin von AutoFull. „Herzlichen Glückwunsch an die Champions zu einem wohlverdienten Sieg und an alle Mannschaften, die ihr Bestes gegeben haben." „Es ist uns eine Ehre, Weltklasse-Spieler mit unserer Sitztechnologie zu unterstützen, während sie auf höchstem Niveau Wettkämpfe bestreiten."

M-Serie – Flaggschiff-Leistung

Der M6 Ultra+ 2.0 Shiatsu Massage Gaming Chair ist das Spitzenmodell der Marke: Professionelle Shiatsu-Rücken- und Beinmassage, ein klimatisiertes Kissen mit Doppellüfterbelüftung und Graphenheizung, adaptive dynamische Lendenwirbelstütze, 720° mechanische Armlehnen und eine 160°-Rückenlehne mit ausziehbarer Fußstütze.

Der ergonomische Gaming-Stuhl M6 Ultra 2.0 kombiniert ein integriertes Belüftungs-, Heiz- und Massagesystem mit einer der Wirbelsäule folgenden adaptiven Lendenwirbelstütze, einem 3D ErgoCloud Nackenkissen, 720° Armlehnen und einer 90°–160° Neigung.

G-Serie – Ausgewogener Komfort

Der G7 Gaming Chair bietet eine dynamische 3-Zonen-Lendenwirbelstütze, Mehrpunktverstellbarkeit, atmungsaktives CloudTech-Mesh, eine spezielle Rückenlehne und 720°-Armlehnen – IGR-zertifiziert und der Stuhl der Wahl für LPL-Arenen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

C-Serie – Der Gaming-Stuhl für Einsteiger

Die neu eingeführte C3 Pro Series kombiniert ein vom Blitz inspiriertes Design mit einer verstellbaren Lendenwirbelstütze. Die Standard-Ausführung bietet grundlegende Unterstützung für den Alltag; die Advanced-Ausführung umfasst zusätzlich Sitzbelüftung und -heizung, einen größeren Sitz und eine ausziehbare Fußstütze – in den Ausführungen Flash (silber-schwarz) und Flare (schwarz-gold).

Black Friday & Cyber Monday

Nach der IEM Beijing wird die gesamte Produktpalette der M-, G- und C-Serien am Black Friday und Cyber Monday zu den niedrigsten Preisen des Jahres erhältlich sein. Verfügbar ist sie über die offizielle Website und den Amazon Store. Konkrete Angebote werden über die regionalen Filialen bekannt gegeben.

Informationen zu AutoFull

AutoFull wurde 2014 gegründet und ist eine führende Marke für E-Sport-Peripheriegeräte, die weltweit Gaming-Stühle, Schreibtische und Setups anbietet. Als Vorreiter in den Bereichen dynamische Lendenwirbelstütze, belüftete und beheizte Sitze sowie klappbare mechanische Armlehnen verfügt das Unternehmen über eine IGR-Zertifizierung und hat weltweit fast 2.000 E-Sport-Turniere unterstützt.

Kontakt: Summer Jiang – summer@autofull.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/iem-beijing-2026-endet-mit-triumph--autofull-ehrt-die-champions-302937451.html