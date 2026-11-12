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    Astronergy liefert das größte Onshore-Projekt für erneuerbare Energien der EU mit Rezolv Energy in Rumänien an

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    SCHANGHAI, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Astronergy ist stolz darauf, gemeinsam mit Rezolv Energy hocheffiziente Module an Dama Solar zu liefern. Dieses 1,36-GWp-Solarprojekt in Westrumänien ist das bisher größte Onshore-Projekt für erneuerbare Energien in der EU.

    Dr. Chuan Lu, Chairman & CEO of Astronergy (left), Alastair Hammond, CEO of Rezolv Energy (right), at the signing ceremony for the 1.36 GW Dama Solar Project

    Das Solarkraftwerk Dama Solar erstreckt sich über mehr als 1.000 Hektar und soll jährlich rund 1.800 GWh grünen Strom erzeugen, was etwa 36 % der gesamten Solarstromerzeugung Rumäniens im Jahr 2025 entspricht. Die kommerzielle Inbetriebnahme erfolgt in der zweiten Jahreshälfte 2028. Durch die Bauarbeiten werden Arbeitsplätze geschaffen, und es wird in der Spitze eine Belegschaft von etwa 1.500 Personen benötigt.

    Für das Projekt liefert Astronergy seine Flaggschiff-PV-Module ASTRO N7 Pro, die auf hohe Energieausbeute, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und wettbewerbsfähige Energiekosten ausgelegt sind. Mit Fokus auf langfristige Leistung und Qualität unterstützt ASTRO N7 Pro eine stabile und zuverlässige Stromerzeugung während seines gesamten Lebenszyklus.

    Rezolv Energy wurde 2022 von Actis, einem führenden Wachstumsmarktinvestor im Bereich nachhaltiger Infrastruktur, gegründet und ist ein unabhängiger Produzent erneuerbarer Energien, der sich auf die Realisierung von groß angelegten Wind- und Solarprojekten in Südosteuropa konzentriert.

    Die gesamte installierte Stromerzeugungskapazität in Rumänien beträgt über 23 GW, wobei 76 % auf saubere Energiequellen entfallen. Gemäß dem überarbeiteten Nationalen Energie- und Klimaplan (NECP) strebt das Land an, den Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch bis 2030 auf 38,3 % zu erhöhen. Projekte wie Dama Solar werden einen wichtigen Beitrag zu Rumäniens Bemühungen um die Dekarbonisierung leisten. 

    Das Projekt unterstreicht zudem die integrierten Kompetenzen der CHINT Group entlang der gesamten Wertschöpfungskette der erneuerbaren Energien: CHINT Green Energy erbringt EPC-Dienstleistungen, Astronergy liefert PV-Module und CHINT Power Systems stellt Wechselrichter bereit. Zusammen unterstützen diese sich ergänzenden Fähigkeiten die Durchführung des Projekts von den verschiedenen Entwicklungsphasen bis hin zur Implementierung.

    Neben der Energieerzeugung wird Dama Solar auch Raum für die natürliche Umwelt lassen. Etwa 82 Hektar des Projektgeländes wurden als Naturschutzgebiet ausgewiesen, was den Erhalt der Artenvielfalt unterstützt und es zu einem der größten privat geführten Naturschutzgebiete Europas macht, das in ein Solarprojekt integriert ist.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Astronergy liefert das größte Onshore-Projekt für erneuerbare Energien der EU mit Rezolv Energy in Rumänien an SCHANGHAI, 12. November 2026 /PRNewswire/ - Astronergy ist stolz darauf, gemeinsam mit Rezolv Energy hocheffiziente Module an Dama Solar zu liefern. Dieses 1,36-GWp-Solarprojekt in Westrumänien ist das bisher größte Onshore-Projekt für erneuerbare …
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