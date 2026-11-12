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    Nächster Schritt bei Neuaufstellung: MediaShop begibt...

    APA ots news

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    Für Sie zusammengefasst
    • MediaShop begibt Anleihe über bis zu fünf Millionen
    • Mittel fließen in KI, Technik und neue Märkte
    • Umsatz soll bis 2031 auf 111,5 Millionen Euro wachsen
    APA ots news - Nächster Schritt bei Neuaufstellung: MediaShop begibt...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    APA ots news: Nächster Schritt bei Neuaufstellung: MediaShop begibt Unternehmensanleihe

    Start der Finanzierungsrunde zur technologischen
    Weiterentwicklung, Investitionen in Künstliche Intelligenz und Erschließung neuer Märkte

    Wiener Neustadt (APA-ots) - Nach der umfassenden Neuaufstellung des Unternehmens im Sommer 2026
    startet MediaShop by ONE Spot die Emission einer Anleihe mit einem Volumen von bis zu fünf Millionen Euro. Mit den eingeworbenen Mitteln entwickelt das Unternehmen seine technologische Infrastruktur weiter, erschließt zusätzliche europäische Märkte und investiert in Produktentwicklung und Künstliche Intelligenz. Die Emission erfolgt über CONDA Capital Market ( MediaShop - nachrangige Anleihe | Conda Capital Market ) und richtet sich an Anleger in Österreich und Deutschland. Die Zeichnungsfrist läuft rund zwei Monate und startet mit 12. November 2026.

    Anleger können zwischen zwei Vergütungsvarianten wählen: einer jährlichen Geldverzinsung von acht Prozent oder einem jährlichen Sachzins von 15 Prozent pro Jahr in Form von MediaShop- Einkaufsgutscheinen. Die Mindestzeichnung beträgt 250 Euro. Die nachrangige, endfällige Anleihe läuft bis zum 31.12.2031. Die jährlichen Zinsleistungen erfolgen erstmals zum 31.12.2027. Zusätzlich zur gewählten Verzinsung sind abhängig von der Höhe der Zeichnung weitere Vorteile vorgesehen, darunter Einkaufsrabatte, exklusive Veranstaltungen und zusätzliche Leistungen für größere Investitionsbeträge.

    "Wir haben MediaShop innerhalb weniger Monate organisatorisch, technologisch und wirtschaftlich grundlegend neu aufgestellt. Mit der Anleihe eröffnen wir Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, sich an dieser nächsten Wachstumsphase zu beteiligen", sagt Christoph Bauer, Geschäftsführer von MediaShop by ONE Spot.

    Zwtl.: Rund 35 Millionen Euro Umsatz im ersten Geschäftsjahr geplant

    Für das erste Geschäftsjahr 2026/27 plant MediaShop einen Nettoumsatz von rund 34,6 Millionen Euro. Das ausgewiesene EBITDA wird mit rund fünf Millionen Euro erwartet. Bereinigt um Sondereffekte aus der Warenübernahme und der Neuaufstellung liegt das geplante EBITDA bei rund 1,2 Millionen Euro.

    Bis zum Geschäftsjahr 2030/31 sieht die Unternehmensplanung einen Umsatzanstieg auf rund 111,5 Millionen Euro und ein EBITDA von rund 9,5 Millionen Euro vor. Ein wesentlicher Hebel ist die Skalierung der bestehenden Organisation: Der Anteil der betrieblichen Fixkosten am Umsatz soll im Planungszeitraum von rund 25 auf rund zehn Prozent sinken.

    Rückfragehinweis:
    MediaShop by ONE Spot GmbH
    Mag. Ernst Eichinger, MBA
    Telefon: 0676 400 66 25
    E-Mail: e.eichinger@media.shop
    Website: https://mediashop.tv

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0056 2026-11-12/10:03







    Verfasst von dpa-AFX
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