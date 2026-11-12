Kursziel um 300 % erhöht: Elon Musk könnte diese deutsche Aktie vergolden

Hinter der Rallye steckt ein Großauftrag von Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX über mehr als 60 Millionen Euro. Singulus soll eine komplette Produktionslinie zur Herstellung hocheffizienter Solarzellen liefern. Die Anlage ist für die Satellitenfertigung in Bastrop, Texas, bestimmt und soll im ersten Halbjahr 2027 ausgeliefert werden. Der einzelne Auftrag übertrifft bereits den gesamten Singulus-Jahresumsatz von 2025, der bei knapp 50 Millionen Euro lag.

Nach einer spektakulären Kursexplosion von mehr als 100 Prozent hat die Singulus-Aktie am Donnerstag ihre anfänglichen Verluste wieder wettgemacht und ist ins Plus gedreht. Am Vormittag hatte das Papier noch mehr als neun Prozent verloren. Gleichzeitig hat das Analysehaus SRH AlsterResearch sein Kursziel für den deutschen Maschinenbauer von 10 auf 40 Euro vervierfacht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hinter dem Auftrag steckt Musks ambitioniertes Weltraumprojekt Starmind. Geplant sind KI-Rechenzentren auf Satelliten, die ihre Energie über riesige Solarflächen beziehen und Daten per Laser zur Erde übertragen sollen. SpaceX strebt langfristig den Aufbau von Solarfertigungskapazitäten von mehr als 100 Gigawatt an.

Für Singulus könnte daraus ein Milliardengeschäft werden. SRH AlsterResearch beziffert das theoretische Marktvolumen für entsprechende Produktionsanlagen auf 7 bis 20 Milliarden Euro. Sollten die Deutschen Aufträge für bis zu 25 Gigawatt erhalten, wären kumuliert mehr als eine Milliarde Euro Umsatz möglich. Vertraglich gesichert ist bislang allerdings nur die erste Produktionslinie.

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Bemerkenswert ist auch, dass SpaceX Singulus bereits seit März finanziell unterstützt. Im Oktober folgte ein weiteres Darlehen. Gleichzeitig stieg der bisherige chinesische Großaktionär Triumph Science and Technology Group aus. SpaceX selbst ist nach bisherigen Angaben nicht als Aktionär beteiligt.

Operativ zeichnet sich bereits eine Verbesserung ab. Singulus steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten um 36 Prozent auf 60,4 Millionen Euro und erzielte ein positives Betriebsergebnis von 1,2 Millionen Euro nach einem Verlust von 2,5 Millionen Euro im Vorjahr. Für 2026 bestätigte der Konzern seine Umsatzprognose von 83 Millionen Euro.

Die erneute Kurserholung zeigt, wie stark die Erwartungen an weitere SpaceX-Aufträge die Singulus-Aktie antreiben. Allerdings liegen zwischen dem ersten Großauftrag und möglichen Milliardenumsätzen erhebliche Anforderungen an Produktionskapazitäten, Finanzierung und Lieferfähigkeit. Entscheidend wird sein, ob SpaceX weitere Produktionslinien verbindlich bestellt und Singulus das Wachstum profitabel umsetzen kann.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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