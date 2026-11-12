🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSingulus Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Singulus Technologies

    Kursziel um 300 % erhöht: Elon Musk könnte diese deutsche Aktie vergolden

    Nach 100 % Kursgewinn

    3957 Aufrufe 3957 0 Kommentare 0 Kommentare

    Elon Musk hat einem deutschen Nebenwert einen Auftrag beschert, der größer ist als dessen gesamter Vorjahresumsatz. Analysten wittern jetzt ein Milliardengeschäft. Doch bislang ist nur ein Bruchteil gesichert.

    Für Sie zusammengefasst
    Nach 100 % Kursgewinn - Kursziel um 300 % erhöht: Elon Musk könnte diese deutsche Aktie vergolden
    Foto: Annabelle Gordon - newscom

    Nach einer spektakulären Kursexplosion von mehr als 100 Prozent hat die Singulus-Aktie am Donnerstag ihre anfänglichen Verluste wieder wettgemacht und ist ins Plus gedreht. Am Vormittag hatte das Papier noch mehr als neun Prozent verloren. Gleichzeitig hat das Analysehaus SRH AlsterResearch sein Kursziel für den deutschen Maschinenbauer von 10 auf 40 Euro vervierfacht.

    Hinter der Rallye steckt ein Großauftrag von Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX über mehr als 60 Millionen Euro. Singulus soll eine komplette Produktionslinie zur Herstellung hocheffizienter Solarzellen liefern. Die Anlage ist für die Satellitenfertigung in Bastrop, Texas, bestimmt und soll im ersten Halbjahr 2027 ausgeliefert werden. Der einzelne Auftrag übertrifft bereits den gesamten Singulus-Jahresumsatz von 2025, der bei knapp 50 Millionen Euro lag.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Space Exploration Technologies Corp!
    Long
    131,15€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    147,06€
    Basispreis
    0,74
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hinter dem Auftrag steckt Musks ambitioniertes Weltraumprojekt Starmind. Geplant sind KI-Rechenzentren auf Satelliten, die ihre Energie über riesige Solarflächen beziehen und Daten per Laser zur Erde übertragen sollen. SpaceX strebt langfristig den Aufbau von Solarfertigungskapazitäten von mehr als 100 Gigawatt an.

    Für Singulus könnte daraus ein Milliardengeschäft werden. SRH AlsterResearch beziffert das theoretische Marktvolumen für entsprechende Produktionsanlagen auf 7 bis 20 Milliarden Euro. Sollten die Deutschen Aufträge für bis zu 25 Gigawatt erhalten, wären kumuliert mehr als eine Milliarde Euro Umsatz möglich. Vertraglich gesichert ist bislang allerdings nur die erste Produktionslinie.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt testen

     

    Bemerkenswert ist auch, dass SpaceX Singulus bereits seit März finanziell unterstützt. Im Oktober folgte ein weiteres Darlehen. Gleichzeitig stieg der bisherige chinesische Großaktionär Triumph Science and Technology Group aus. SpaceX selbst ist nach bisherigen Angaben nicht als Aktionär beteiligt.

    Operativ zeichnet sich bereits eine Verbesserung ab. Singulus steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten um 36 Prozent auf 60,4 Millionen Euro und erzielte ein positives Betriebsergebnis von 1,2 Millionen Euro nach einem Verlust von 2,5 Millionen Euro im Vorjahr. Für 2026 bestätigte der Konzern seine Umsatzprognose von 83 Millionen Euro.

    Die erneute Kurserholung zeigt, wie stark die Erwartungen an weitere SpaceX-Aufträge die Singulus-Aktie antreiben. Allerdings liegen zwischen dem ersten Großauftrag und möglichen Milliardenumsätzen erhebliche Anforderungen an Produktionskapazitäten, Finanzierung und Lieferfähigkeit. Entscheidend wird sein, ob SpaceX weitere Produktionslinien verbindlich bestellt und Singulus das Wachstum profitabel umsetzen kann.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurGina Moesing
    Redakteurin für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach 100 % Kursgewinn Kursziel um 300 % erhöht: Elon Musk könnte diese deutsche Aktie vergolden Elon Musk hat einem deutschen Nebenwert einen Auftrag beschert, der größer ist als dessen gesamter Vorjahresumsatz. Analysten wittern jetzt ein Milliardengeschäft. Doch bislang ist nur ein Bruchteil gesichert.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     