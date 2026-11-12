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    Softwareanbieter GFT erhöht Jahresziele im KI-Boom - Aktie legt zu

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Boom stimmt GFT fürs Jahr optimistischer
    • Umsatz- und Gewinnprognose für 2026 angehoben
    • KI-Strategie stärkt Wachstum, Zukäufe im Fokus
    ROUNDUP - Softwareanbieter GFT erhöht Jahresziele im KI-Boom - Aktie legt zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter GFT Technologies wird dank des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) optimistischer fürs laufende Jahr. Die Geschäftsentwicklung habe im abgelaufenen Jahresviertel klar an Dynamik gewonnen, teilte das im Kleinwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mit. "Die starke Geschäftsentwicklung im dritten Quartal bestätigt, dass unsere KI-zentrierte Strategie operative Wirkung entfaltet", sagte Konzernchef Marco Santos laut Mitteilung. Die GFT-Aktie legte daraufhin im frühen Handel um fast vier Prozent zu und stand zuletzt noch 1,4 Prozent im Plus.

    Der Umsatz soll nun 2026 um 6 Prozent auf 945 Millionen Euro zulegen, bisher hatte GFT etwa 930 Millionen Euro angepeilt. Außerdem wird der bereinigte operative Gewinn (ber. Ebit) bei rund 72 Millionen statt 71 Millionen Euro erwartet, im vergangenen Jahr hatte GFT hier gut 67 Millionen Euro erzielt.

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    Ferner passte der Softwareanbieter auch seine Mittelfristziele teils an: Die bereinigte operative Gewinnmarge (ber. Ebit-Marge) soll bis 2029 weiterhin rund 9,5 Prozent betragen. Das Umsatzziel von etwa 1,5 Milliarden Euro ersetzte GFT aber durch ein qualitatives Ziel: Das profitable Wachstum solle fortgesetzt werden. Der Softwareanbieter will seine Übernahmestrategie schärfen und stellt Wertschöpfung sowie gezielte Zukäufe vor reine Größenorientierung. "Im Fokus stehen gezielte Akquisitionen spezialisierter Unternehmen, die strategisch zur KI-zentrierten Ausrichtung von GFT passen."

    Nach den ersten neun Monaten des laufenden Jahres steht für GFT im Jahresvergleich ein Umsatzplus von 7 Prozent auf 701 Millionen Euro zu Buche. Der bereinigte operative Gewinn legte um 16 Prozent auf 52,9 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente GFT mit 28,5 Millionen Euro sogar 27 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die deutlich gestiegene Profitabilität begründete der Softwareanbieter mit höherer Personaleffizienz, niedrigeren Büromietkosten und positiven Währungseffekten.

    Der SDax-Konzern unterstützt Banken, Versicherer und Industrieunternehmen beim Umbau von deren IT-Systemen hin zu KI-gestützten Abläufen. Besonders gut läuft es für GFT in Lateinamerika, die Region sei ein wesentlicher Wachstumstreiber. In den USA stand immerhin leichtes Wachstum zu Buche, während Europa an Dynamik gewann. Auch in Deutschland zeige sich eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung, allerdings halte die Zurückhaltung bei Investitionen hierzulande an. Zu den Kunden von GFT gehört unter anderem die Deutsche Bank ./niw/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 33,44 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -1,77 %/+39,90 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu GFT Technologies - 580060 - DE0005800601

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    Verfasst von dpa-AFX
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