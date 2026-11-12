Ölpreise legen ein wenig zu - Zuletzt stark gefallen

Dann solltest Du jetzt kaufen, den Warheitsgehalt von DT ist mehr als fragwürdig.





Er ändert seine Meinung täglich und hatt keine 60 Tage Zeit bis der neue Senat und der neue Kongress zusammenkommt.









Der IRGC (Iranische Korps der Revolutionsgarden - frei übersetzt) behauptet einen Angriff auf ein Kommunikationsanlage im Oman

gestartet zu haben. Leider noch kein Schiff aber ich vertraue darauf.





Die Bonanza Tanker Frachraten sollen anhalten (Nordic American Tankers) im Bereich Suezmax.

Also wie der CEO von Aramco sagte: Das falsche Öl ist am falschen Ort und gehört unter Umständen einem anderen.





Und die amerikanischen Dieselvorräte sind wahrscheinlich an der technischen Grenze, also die Grenze die mann

braucht um das ganze System am Leben zu erhalten z.B. Bodenbefüllung der Tanks, Piplinebefüllung wegen der Pumpen usw.





China rationiert und Russland fällt auch aus bzg. Raffinaten und demnächst wird der Ölfluss deutlich reduzier (Anlagen, Exporterminals,

Piplinesystem usw..)