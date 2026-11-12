Allianz schlägt alle Erwartungen – so hoch kann die Dividende ausfallen

Im dritten Quartal kletterte das operative Ergebnis um 6,2 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro. Analysten hatten lediglich 4,3 Milliarden Euro erwartet. Damit übertraf die Allianz den Konsens um rund 9,5 Prozent. Der Aktienkurs kletterte am Vormittag in der Spitze um 2,3 Prozent und notiert aktuell bei 470,30 Euro 1,45 Prozent höher.

Der Versicherungskonzern Allianz hat mit überraschend starken Quartalszahlen überzeugt. Trotz deutlich höherer Belastungen durch Naturkatastrophen übertraf Europas größter Versicherer die Gewinnerwartungen der Analysten klar. Ein boomendes Geschäft in der Vermögensverwaltung sorgt für Rekorde. Gleichzeitig steigt die Hoffnung der Aktionäre auf eine weitere Dividendenerhöhung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch beim Nettogewinn überraschte der DAX-Konzern positiv. Zwar sank der auf die Aktionäre entfallende Überschuss gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozent auf 2,78 Milliarden Euro. Die Analystenschätzungen von rund 2,51 Milliarden Euro wurden dennoch um mehr als zehn Prozent übertroffen. In den ersten neun Monaten erreichte die Allianz einen operativen Rekordgewinn von 14,1 Milliarden Euro, ein Plus von 7,8 Prozent.

In ersten Einschätzungen sehen die Analysten von JPMorgan und RBC die Quartalszahlen der Allianz positiv, bleiben bei ihren Bewertungen jedoch zurückhaltend. JPMorgan-Analyst Kamran Hossain hebt hervor, dass das operative Ergebnis dank starker Beiträge aus allen Geschäftsbereichen rund zehn Prozent über den Erwartungen gelegen habe. RBC-Analyst Ben Cohen betont vor allem die breite Aufstellung des Konzerns und die herausragende Entwicklung der Vermögensverwaltung. Beide Banken bestätigen ihre bisherigen Einstufungen: JPMorgan bleibt bei "Neutral" mit einem Kursziel von 460 Euro, RBC bei "Sector Perform" mit einem Kursziel von 450 Euro.

Die größte Überraschung lieferte das Asset Management. Hier sprang der operative Gewinn im dritten Quartal um 35,1 Prozent auf den Rekordwert von 1,12 Milliarden Euro. Innerhalb von nur drei Monaten verzeichnete der Konzern Nettomittelzuflüsse von 47 Milliarden Euro. Insgesamt verwaltete die Allianz Ende September 2,152 Billionen Euro für externe Kunden.

Gleichzeitig verbesserte sich das Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 60,3 auf 56,3 Prozent. Das Geschäft wächst damit nicht nur kräftig, sondern wird auch profitabler. Weniger erfreulich entwickelte sich die Schaden-Unfall-Versicherung. Höhere Belastungen durch Naturkatastrophen ließen den operativen Gewinn um 7,9 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro sinken. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich von 91,9 auf 93,8 Prozent. Dass der Konzerngewinn dennoch deutlich zulegte, unterstreicht die Bedeutung der breit aufgestellten Geschäftsbereiche.

Nach den starken neun Monaten wird die Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre optimistischer. Für das Gesamtjahr erwartet die Allianz nun einen operativen Gewinn von rund 18,6 Milliarden Euro. Die bisherige Prognose lag bei 17,4 Milliarden Euro, mit einer möglichen Abweichung um jeweils eine Milliarde Euro. Damit liegt das neue Gewinnziel auch über dem bisherigen Analystenkonsens von 18,4 Milliarden Euro. Um die Prognose zu erreichen, muss die Allianz im Schlussquartal nur noch rund 4,5 Milliarden Euro verdienen. Im dritten Quartal waren es bereits 4,7 Milliarden Euro.

Die Geschäftsentwicklung stützt die längerfristigen Ziele. Für den Strategiezeitraum 2025 bis 2027 strebt der Versicherer ein durchschnittliches jährliches Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von sieben bis neun Prozent an. In den ersten neun Monaten 2026 lag das zugrunde liegende Wachstum bei acht Prozent. Risiken bleiben die steigenden Naturkatastrophenschäden sowie mögliche Turbulenzen an den Kapitalmärkten.

Wie hoch wird die nächste Dividende?

Auch für Dividendenanleger liefern die Zahlen gute Nachrichten. Zwar hat die Allianz im Rahmen der Quartalsbilanz noch keine neue Ausschüttung angekündigt. Die Aussicht auf eine weitere Anhebung ist angesichts der Gewinnentwicklung jedoch positiv.

Für das Geschäftsjahr 2025 zahlte der Konzern 17,10 Euro je Aktie, nach 15,40 Euro im Vorjahr. Gemäß seiner Dividendenpolitik will die Allianz rund 60 Prozent des bereinigten Konzerngewinns ausschütten. Bei einer Fortsetzung des Gewinnwachstums wäre für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von etwa 18 bis 19 Euro je Aktie denkbar. Dabei handelt es sich allerdings um eine Einschätzung, nicht um eine bestätigte Unternehmensprognose. Analysten erwarten laut FactSet im Schnitt eine Erhöhung auf 18,73 Euro.

Zusätzlich profitieren die Aktionäre von Aktienrückkäufen. Ein Programm im Umfang von 2,5 Milliarden Euro wurde bereits im September vollständig abgeschlossen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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