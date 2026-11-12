Die Nvidia-Aktie crasht nachbörslich, nachdem CEO Huang eine zweite Affäre hat und das Board von Nvidia nun einen Nachfolger für Huang sucht! Damit ist mit Jensen Huang faktisch die zentrale KI-Figur aus dem Spiel genommen: Zirkelfinanzierungen und Kreditgarantien, die bisher Nvidia massiv betrieben hatte, dürften nun nicht mehr passieren. Und das ist für die Neoclouds, also die schwachen Glieder der KI-Kette wie Coreweave - das wahrscheinliche Todesurteil. Fast wichtiger aber sind die politischen Implikation des Nvidia-Skandals: vor allem Handelsminister Lutnik ist nun im Fokus, es geht dazu ein tiefer Riss durch die Trump-Regierung in Sachen China. Das Nvidia-Virus greift über auf die Trump-Regierung - und wie bei Nvidia wird man in der US-Regierung weitere Abgründe finden..

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Das Video "Nvidia crasht, CEO Huang raus - was das für KI bedeutet!" sehen Sie hier..