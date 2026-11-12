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    Gesenkter Margenausblick lässt Wacker Neuson einbrechen

    Aktie im Fokus

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    Die Aktie von Wacker Neuson sackt um 8,97 % ab und verliert damit deutlich stärker als der SDAX.

    Aktie im Fokus - Gesenkter Margenausblick lässt Wacker Neuson einbrechen
    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com

    Wacker Neuson senkt die Ziele für die Profitabilität im laufenden Jahr und erwartet für 2026 nun eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 7,0 bis 7,5 %. Der vorsichtigere Ausblick setzt die Aktie des Baumaschinenherstellers unter Druck. Zwischenzeitlich beträgt der Kursverlust sogar 10,59 %.

    Aktueller Stand der Wacker Neuson Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 12.11.2026

    Obwohl die Wacker Neuson Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,88 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wacker Neuson Aktie damit um -1,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,97 %. Im Jahr 2026 gab es für Wacker Neuson bisher ein Minus von -11,09 %.

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    Während Wacker Neuson deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,76 %. Damit gehört Wacker Neuson heute zu den auffälligeren Werten.

    Informationen zur Wacker Neuson Aktie

    Wacker Neuson ist ein Hersteller von Bau- und Kompaktmaschinen für Bau, GaLaBau und Industrie. Kernprodukte: Verdichtungstechnik, Betontechnik, Kompaktbagger, Radlader, Dumper, Service/Finanzierung. Starke Position im Nischen- und Mietgeschäft, global aktiv mit Fokus Europa/USA. Wichtige Wettbewerber: Wirtgen (John Deere), Bomag, Caterpillar, JCB, Kubota. USP: breite Verdichtungspalette, hohe Spezialisierung, dichtes Händler- und Servicenetz.

    Es gibt 70 Mio. Wacker Neuson Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,48 Mrd.EUR € wert.

    Wacker Neuson Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,67 %
    1 Monat -2,97 %
    3 Monate +4,88 %
    1 Jahr +20,69 %
    Stand: 12.11.2026, 10:30 Uhr

    Wacker Neuson wird bei Marge etwas pessimistischer - Aktie fällt


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    Baumaschinenhersteller Wacker Neuson wird bei Marge etwas pessimistischer


    Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat seine Ziele für die Profitabilität in diesem Jahr etwas niedriger gesteckt. Bei der Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern geht das SDax -Unternehmen 2026 nun von 7,0 bis 7,5 Prozent aus, wie es am …

    Die Aktie von Wacker Neuson erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 10,22 %. Über 5 Jahre lag sie bei -3,15 %, über 10 Jahre bei 5,81 %.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Wacker Neuson?

    Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,07 %. Deere notiert im Plus, mit +0,19 %.

    Wacker Neuson Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Wacker Neuson Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Wacker Neuson Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Wacker Neuson

    -10,58 %
    -3,36 %
    -4,42 %
    +3,35 %
    +17,52 %
    +24,71 %
    -20,00 %
    +62,77 %
    -13,75 %
    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01
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