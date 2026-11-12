52-Wochen-Hoch in Sicht: Siemens setzt Kursanstieg fort

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Siemens Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Nur noch 0,53 % trennen Siemens vom 52-Wochen-Hoch vom 28. August 2026. Zugleich erreicht der Handelsumsatz bereits das 4,4-Fache des gesamten Vortags. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Siemens Aktie damit um +4,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,98 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Siemens +21,81 % gewonnen.

Informationen zur Siemens Aktie

Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

Es gibt 782 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 226,66 Mrd. € wert.

Gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt: Der Dax stieg am Donnerstag im frühen Handel um 1,2 Prozent auf 26.998,32 Punkte auf ein Rekordhoch und blieb damit nur einen Hauch unter der viel beachteten Marke von 27.000 Punkten. Der MDax gewann 0,1 …

Die Krise rund um Nvidia-Chef Jensen Huang macht Siemens-Chef Roland Busch wenig Sorgen, obwohl der Münchner Konzern eng mit dem US-Unternehmen kooperiert. "Wir reden hier über eine relativ große Firma, auch mit einem großen Team", betont Busch. …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktie von Siemens erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 27,65 %. Über 5 Jahre lag sie bei 13,30 %, über 10 Jahre bei 10,88 %.

Siemens Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,45 % 1 Monat +5,98 % 3 Monate +3,55 % 1 Jahr +16,68 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.11.2026, 10:33 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg auf rund 288 Euro und einen möglichen Sprung über 300 Euro. Im Fokus stehen der starke Auftragseingang, der über den Erwartungen liegende Ausblick 2027 und JPMorgans Kursziel von 345 Euro. Diskutiert werden auch die hohe Bewertung, Rückschlagrisiken, Kritik an der Dividende sowie die geplante Zuteilung einer Healthineers-Aktie je zwei Siemens-Aktien.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens eingestellt.

Lohnt sich ein Investment in die Siemens Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Siemens Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Siemens Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.