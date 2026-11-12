Siemens-Aktie nähert sich dem Rekordhoch: Ist hier noch Luft nach oben?
Aktie zieht an!
Die Siemens-Aktie legt nach den Zahlen um mehr als vier Prozent auf 291 Euro zu und notiert damit knapp unter dem Rekordhoch. Auch die Analysten reagieren positiv.
- Siemens erzielt 2025/26 einen operativen Rekordgewinn
- Aufträge steigen um ein Viertel, Umsatz um acht Prozent
- Busch hebt Wachstumsziele an, Analysten bleiben positiv
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Siemens hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem operativen Rekordgewinn abgeschlossen. Der Auftragseingang stieg um ein Viertel auf erstmals 108 Milliarden Euro, der vergleichbare Umsatz um acht Prozent auf 83,4 Milliarden Euro.
Die Siemens-Aktie zieht am Mittwoch fast 5 Prozent ins Plus und kratzt damit am Ende August erreichten Rekordhoch von 291,70 Euro.
Das Ergebnis im industriellen Geschäft wuchs um 13 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, die Marge lag bei 16,3 Prozent. Analysten hatten im Schnitt nur mit 13,1 Milliarden Euro gerechnet. Unterm Strich standen 9,5 Milliarden Euro nach 10,4 Milliarden im Vorjahr, als ein Verkaufsgewinn das Resultat gestützt hatte. Im Schlussquartal zogen die Erlöse um elf Prozent auf 23,7 Milliarden Euro an, das operative Ergebnis sprang um 22 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro.
Konzernchef Roland Busch will das Tempo halten. Für das laufende Jahr peilt er ohne die abzuspaltende Healthineers ein Umsatzplus von neun bis elf Prozent an. Mittelfristig sollen die Erlöse im Schnitt um sieben bis elf Prozent wachsen, zuvor waren es sechs bis neun. Beim Gewinn je Aktie vor Sonderfaktoren steht nun zweistelliges statt hohes einstelliges Wachstum im Plan. "Wir wollen schneller wachsen als unsere Schlüsselmärkte", sagte Busch.
Die DZ Bank stuft die Aktie weiter mit "Kaufen" ein und sieht den fairen Wert bei 330 Euro. Analyst Alexander Hauenstein hebt das starke vierte Quartal bei Auftragseingang und Profitabilität hervor. Als wichtigsten Kurstreiber nennt er die Rückkehr der Marge bei Digital Industries über die Marke von 20 Prozent.
Bernstein vergibt die Einstufung "Outperform" bei einem Kursziel von 330 Euro. Analyst Alasdair Leslie verweist darauf, dass die Prognose für 2027 beim Umsatzwachstum rund einen Prozentpunkt und bei den Margen etwa 20 Basispunkte über der Konsensschätzung liegt Die Zahlen seien ein starker Vorgeschmack auf Siemens’ KI-Chancen in Elektrifizierung und Automation.
Fazit
Die Siemens-Aktie legt nach den Zahlen auf Tradegate um 3,9 Prozent zu, der Rekordgewinn und die angehobenen Mittelfristziele kommen bei Anlegern gut an. Ob daraus ein nachhaltiger Schub wird, hängt aber davon ab, ob Busch die Strategie "One Tech Company" greifbarer macht und den Abstand zu Konkurrenten wie ABB bei Marge und Wachstum verkleinert.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
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