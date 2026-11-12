PayPal: Michael Burry wittert eine gewaltige Fehlbewertung
Der gefallene Börsenliebling
Michael Burry kauft bei PayPal erneut nach. Seine Entscheidung hat mit einem geplatzten Milliardendeal zu tun, der erst wenige Monate zurückliegt. Was sieht er darin?
- Burry stockt seine PayPal-Position weiter auf
- Rückkäufe und geplatztes Angebot reizen Burry
- Bernstein sieht kaum Potenzial trotz besserer Zahlen
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Michael Burry hat erneut bei PayPal nachgekauft. Der durch "The Big Short" bekannte Starinvestor hat seine Beteiligung am einstigen Börsenliebling bei Kursen um 59 US-Dollar (rund 51 Euro) weiter aufgestockt. Gleichzeitig hat Bernstein das Kursziel für die PayPal-Aktie von 55 auf 60 US-Dollar angehoben. Während die Analysten damit kaum noch Luft nach oben sehen, setzt Burry auf eine deutlich größere Erholung.
In einem am Mittwoch veröffentlichten Substack-Beitrag, über den Stocktwits berichtet, erklärte Burry, seine bereits bestehende PayPal-Position weiter ausgebaut zu haben. Inzwischen hält er nach eigenen Angaben wieder eine vollständige, wenn auch kleinere Position. Seine Begründung: PayPal kauft aggressiv eigene Aktien zurück, während die Börsenbewertung inzwischen unter dem Wert eines früheren Übernahmeangebots liege, das laut Burry von Stripe und Advent International gekommen und abgelehnt worden sei.
Der Investor sieht darin eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem Börsenwert und dem langfristigen Potenzial des Zahlungsdienstleisters. Besonders die Aktienrückkäufe spielen für seine Bewertung eine zentrale Rolle, da sie die Zahl der ausstehenden Aktien reduzieren und damit den Gewinn je Aktie stützen können.
Bernstein-Analystin Harshita Rawat bleibt vorsichtiger. Zwar erhöhte sie ihr Kursziel am Mittwoch um gut neun Prozent auf 60 US-Dollar, bestätigte jedoch die neutrale Einstufung "Market Perform". Gegenüber dem zugrunde gelegten Schlusskurs entsprach das lediglich rund einem Prozent Aufwärtspotenzial. Rawat verwies auf die vergleichsweise starke Entwicklung der Zahlungsverkehrsbranche und die attraktive Free-Cashflow-Rendite.
Auch operativ hatte PayPal zuletzt positive Signale geliefert. Im dritten Quartal übertraf der Konzern die Erwartungen der Wall Street. Das Wachstum bei Venmo und dem gesamten abgewickelten Zahlungsvolumen sowie angekündigte Kostensenkungen stützten die jüngste Kurserholung.
PayPal ist allerdings nur eine von mehreren Aktien, bei denen Burry erneut zugeschlagen hat. Beim Sportartikelhersteller Lululemon stieg er nach einem zwischenzeitlichen Verkauf im Oktober bei rund 106 US-Dollar wieder ein. Dabei kämpft das Unternehmen mit sinkenden Umsätzen, einer gesenkten Jahresprognose und einem Absatzeinbruch von rund 20 Prozent bei seinen bekannten Leggings.
Weitere Nachkäufe meldete Burry bei MercadoLibre, Adobe, Sprouts Farmers Market, JD.com und Ero Copper. Den chinesischen Onlinehändler JD.com bezeichnete er als die am stärksten unterbewertete Aktie seines Portfolios.
Bei PayPal prallen damit zwei unterschiedliche Bewertungen aufeinander: Burry setzt auf eine stärkere Neubewertung, während Bernstein trotz des erhöhten Kursziels zurückhaltend bleibt. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung ist, ob PayPal das Wachstum bei Venmo und im Zahlungsverkehr in nachhaltig steigende Gewinne und freie Mittelzuflüsse übersetzen kann. Die Aktienrückkäufe stützen den Gewinn je Aktie, ersetzen aber keine Verbesserung des operativen Geschäfts.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
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