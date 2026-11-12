PNE stoppen Abwärtstrend nach Quartalszahlen
AKTIE IM FOKUS
- PNE-Aktien stoppen nach Zahlen den Abwärtstrend vorerst
- Umsatz und Ebitda stiegen in neun Monaten deutlich
- PNE bestätigt Ergebnisziel für 2026 trotz Verlust
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von PNE haben nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen des Wind- und Solarparkbetreibers am Donnerstag ihren Abwärtstrend der vergangenen drei Monate vorerst gestoppt. Mit einem Kursgewinn von 6,6 Prozent auf 5,28 Euro gehörten sie zu den Top-Werten im SDax .
Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursverlust von rund 48 Prozent zu Buche. Allein seit Anfang August waren die Papiere nach Spekulationen über eine schwierige Suche nach einem Käufer und nach einer Gewinnwarnung des Unternehmens um bis zu 53 Prozent eingebrochen.
PNE steigerte trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten. Der Erlös kletterte um knapp sechs Prozent, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich von 26,6 auf 43,9 Millionen Euro. Das jüngst gekappte Ergebnisziel für 2026 bestätigte das Unternehmen./edh/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PNE Aktie
Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,54 % und einem Kurs von 5,30 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PNE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
PNE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +126,42 %/+32,08 % bedeutet.
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Nein. Der Unterschied ist die Differenz zwischen den Herstellkosten und den Verkaufspreis der im Eigenbestand gehaltenen Anlagen. Da kein Verkauf stattfindet, wird der Verkaufspreis (nach Marktlage) angenommen und dann abgeschrieben. Mit den kürzlich mitgeteilten Übernahmen in den Eigenbestand dürfte dieser Betrag trotz der Abschreibungen wohl erstmal steigen.
Die Anleihe 2022/2027 mit 5 % Verzinsung und die Anleihe 2026/2031 mit 7 % Verzinsung sehen einen Anstieg der Verzinsung (um bis zu 2,5%punkte bei der 2022/2027) vor, falls die Maßgebliche Eigenkapitalquote unter 20 % fällt. Die Eigenkapitalquote lag zum Halbjahr um 13 %. Die Maßgebliche Eigenkapitalquote beinhaltet allerdings die stillen Reserven. Die lagen Ende 2025 bei 159 Mio. Euro und somit deutlich höher als das ausgewiesene Eigenkapital von 132 Mio. Euro zum Halbjahr 2026. Somit dürfte die Maßgebliche Eigenkapitalqoute trotz der 13 % Eigenkapitalquote weit oberhalb von 20 % liegen.
Die ersten updates der Analysten sind jetzt da.