PNE stoppen Abwärtstrend nach Quartalszahlen

Nein. Der Unterschied ist die Differenz zwischen den Herstellkosten und den Verkaufspreis der im Eigenbestand gehaltenen Anlagen. Da kein Verkauf stattfindet, wird der Verkaufspreis (nach Marktlage) angenommen und dann abgeschrieben. Mit den kürzlich mitgeteilten Übernahmen in den Eigenbestand dürfte dieser Betrag trotz der Abschreibungen wohl erstmal steigen.





Außerdem hat sich das globale Umfeld für EE- Aktien mit den Zwischenwahlen in den USA möglicherweise entscheidend aufgehellt. Auch mit Blick auf AI/KI/SI wo plakativ geschrieben wurde, das sie abgewählt wurden. Dem ist natürlich nicht so. Aber schon in dem Sinne, das man nicht will, das riesige neue Verbraucher ohne Ausbau der Erneuerbaren Energien entstehen, die dann die Energiepreise für US Verbraucher in die Höhe treiben. Neben geplanten Anlagen mit Wasserkühlung. Erstmal bzw. im Gleichschritt mit den stromverbrauchenden Anlagen sollen die Stromerzeungsanlagen enstehen und nicht umgekehrt. Das kann man ähnlich auch auf Europa und Deutschland übertragen.





Insofern könnten sogar die Pläne von Morgan Stanley zum Eigentümerwechsel bei PNE jetzt neuen Schwung bekommen.