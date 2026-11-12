🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPNE AktievorwärtsNachrichten zu PNE

    PNE stoppen Abwärtstrend nach Quartalszahlen

    AKTIE IM FOKUS

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • PNE-Aktien stoppen nach Zahlen den Abwärtstrend vorerst
    • Umsatz und Ebitda stiegen in neun Monaten deutlich
    • PNE bestätigt Ergebnisziel für 2026 trotz Verlust
    AKTIE IM FOKUS - PNE stoppen Abwärtstrend nach Quartalszahlen
    Foto: PNE AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von PNE haben nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen des Wind- und Solarparkbetreibers am Donnerstag ihren Abwärtstrend der vergangenen drei Monate vorerst gestoppt. Mit einem Kursgewinn von 6,6 Prozent auf 5,28 Euro gehörten sie zu den Top-Werten im SDax .

    Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursverlust von rund 48 Prozent zu Buche. Allein seit Anfang August waren die Papiere nach Spekulationen über eine schwierige Suche nach einem Käufer und nach einer Gewinnwarnung des Unternehmens um bis zu 53 Prozent eingebrochen.

    PNE steigerte trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten. Der Erlös kletterte um knapp sechs Prozent, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich von 26,6 auf 43,9 Millionen Euro. Das jüngst gekappte Ergebnisziel für 2026 bestätigte das Unternehmen./edh/mis

    PNE

    +4,54 %
    -3,88 %
    -26,55 %
    -34,51 %
    -50,38 %
    -57,52 %
    -37,42 %
    +154,90 %
    +84,28 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG
    PNE direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PNE Aktie

    Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,54 % und einem Kurs von 5,30 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PNE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    PNE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +126,42 %/+32,08 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PNE - A0JBPG - DE000A0JBPG2

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PNE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursschwäche der PNE-Aktie und den Rückgang der Anleihekurse von rund 90 auf unter 70 %. Diskutiert werden Insolvenzrisiken, mögliche Zinsaufschläge bei zu niedriger maßgeblicher Eigenkapitalquote und die Werthaltigkeit stiller Reserven. Von den Zahlen am 12. November werden Hinweise zu Fixkosten und Stromerträgen erwartet. Zudem stehen mögliche Eigentümerwechsel und vermutete Verkäufe von Union Investment im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PNE eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS PNE stoppen Abwärtstrend nach Quartalszahlen Die Aktien von PNE haben nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen des Wind- und Solarparkbetreibers am Donnerstag ihren Abwärtstrend der vergangenen drei Monate vorerst gestoppt. Mit einem Kursgewinn von 6,6 Prozent auf 5,28 Euro gehörten sie …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     