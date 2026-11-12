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    OHB sacken nach Auftaktgewinnen ab - Ergebnis enttäuscht

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • OHB-Aktie gerät trotz Jahreszielen unter Druck
    • Operatives Ergebnis liegt 7 Prozent unter Konsens
    • OHB-Quartalszahlen schwanken wegen langfristiger Programme
    AKTIE IM FOKUS - OHB sacken nach Auftaktgewinnen ab - Ergebnis enttäuscht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz bestätigter Jahresziele ist die OHB-Aktie am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen unter Druck geraten. Zuletzt büßte das Papier des Raumfahrtunternehmens knapp 6 Prozent auf 199,20 Euro ein und sackte damit unter die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die es erst kürzlich wieder überwunden hatte.

    JPMorgan-Analyst David Perry hob hervor, dass das bereinigte operative Ergebnis des dritten Quartals 7 Prozent unter dem Analystenschnitt (Konsens) herausgekommen sei. Ebenso liege der bereinigte freie Cashflow unter dem Konsens. Er hatte Kursverluste deshalb bereits erwartet und erhofft sich nun nähere Erläuterungen zu den Zahlen während der Telefonkonferenz an diesem Nachmittag.

    Zugleich wies der Experte in seinem Kommentar aber darauf hin, dass OHB langfristig angelegte Programme verfolge, weshalb die Quartalszahlen starken Schwankungen unterliegen können./ck/ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie

    Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,96 % und einem Kurs von 201 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    OHB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5885. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 331,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 358,00EUR was eine Bandbreite von +41,41 %/+80,81 % bedeutet.





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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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