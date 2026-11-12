OHB sacken nach Auftaktgewinnen ab - Ergebnis enttäuscht

Zugleich wies der Experte in seinem Kommentar aber darauf hin, dass OHB langfristig angelegte Programme verfolge, weshalb die Quartalszahlen starken Schwankungen unterliegen können./ck/ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,96 % und einem Kurs von 201 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

OHB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5885. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 331,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 358,00EUR was eine Bandbreite von +41,41 %/+80,81 % bedeutet.