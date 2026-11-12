Preis für Opec-Öl gestiegen
- Opec-Korbpreis steigt auf 86,78 US-Dollar je Barrel
- Der Preis lag 76 Cent über dem Wert vom Dienstag
- Opec nutzt wichtige Sorten für ihren Korbpreis
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie die Opec am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 86,78 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 76 Cent mehr als am Dienstag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/la/zb
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Dann solltest Du jetzt kaufen, den Warheitsgehalt von DT ist mehr als fragwürdig.
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Ja, die Zeit mit Unterversorgung scheint erstmal vorbei. Von daher sollten wir das Jahres-Top hinter uns haben, selbst bei aller Volatilität, die aktuell noch da ist. Die Hochrisiko-Transits mit Umpumpen des Öls hinter der Straße von Hormus auf die Zieltanker aktuell noch mit bis zu 30$ Extra-Kosten pro Barrel zu Buche (Quelle: tecson). Daher kommen die 90+ $ Ölpreis. Und die nimmt dann jeder anderer Ölförderer natürlich auch dankend an für sein Öl.