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    Eurokurs stabil nach jüngsten Verlusten

    Devisen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Euro stabilisiert sich bei 1,1092 US-Dollar
    • Fed-Zinserhöhung im Dezember gilt als sicher
    • Robustes britisches Wachstum bewegt das Pfund kaum
    Devisen - Eurokurs stabil nach jüngsten Verlusten
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich nach den jüngsten Verlusten stabilisiert. Am Donnerstagvormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1092 US-Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Vorabend. Zwischenzeitlich war der Euro bis auf 1,1066 Dollar gesunken und hatte damit minimal über dem im Mai letzten Jahres erreichten Zwischentief notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1127 (Dienstag: 1,1214) Dollar festgesetzt.

    Im Blick bleibt die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatten etwas höher als erwartet ausgefallene US-Verbraucherpreise die Aussicht auf eine Leitzinserhöhung in den USA im Dezember zementiert und so die Gemeinschaftswährung belastet.

    Am Nachmittag nun werden die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht, von denen sich die Anleger ebenfalls Hinweise auf das weitere Vorgehen der Fed erhoffen. Die Jobdaten lägen seit Monaten auf einem niedrigen Niveau um 200.000, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Es werde auch weiter mit einer anhaltend robusten Arbeitsmarktlage gerechnet, und dies werde die Erwartung steigender Zinsen im Dezember nicht schmälern.

    Großbritanniens Wirtschaft gewann im dritten Quartal wie erwartet wieder etwas an Dynamik, was das britische Pfund entsprechend kaum bewegte. Rob Wood, der für das Land zuständige Chefvolkswirt des Research-Unternehmens Pantheon Macroeconomics, schrieb in einem Kommentar von weiteren Anzeichen für ein anhaltend starkes Wachstum. Das spreche für mehrere Zinserhöhungen der britischen Notenbank./la/jsl/jha/





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