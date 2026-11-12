Die Transformation hilft der „nordchinesischen Hauptstadt des Alltagsgeschirrs", eine größere globale Präsenz anzustreben

PEKING, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Als die International Exquisite Ceramics Expo China (Peking) 2026 am 5. November eröffnet wurde, präsentierten 20 Keramikhersteller aus der Stadt Huairen in der nordchinesischen Provinz Shanxi nicht nur filigrane Exponate, sondern auch das Können ihrer Porzellankünstler.

Die Ausstellung bot den Besuchern die Gelegenheit, einen Einblick in die Porzellanindustrie von Huairen zu gewinnen, deren durch technologische Innovationen und einen Wandel der Entwicklungsphilosophie vorangetriebene Transformation erfreuliche Früchte getragen hat.

Im September wurde die Stadtverwaltung von Huairen in die Liste der Gründungsmitglieder zur Einrichtung nationaler Modellzonen für den Schutz geografischer Herkunftsangaben in China aufgenommen. Sie war damit die einzige ausgewählte Kommune in der Provinz Shanxi.

Aktuell ist die Stadt in der Lage, über 20 Serien von Keramikprodukten herzustellen, darunter Alltags-, Hotel- und Verpackungsporzellan sowie Porzellankunstwerke. Der Produktionswert der gesamten industriellen Wertschöpfungskette beläuft sich dabei auf 6,3 Milliarden Yuan pro Jahr.

In der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone Huairen haben 31 lokale Unternehmen, die in den Bereichen Rohstoffproduktion für Keramik, Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Logistik und Marketing tätig sind, mithilfe digitaler Technologien ihre Produktion transformiert.

Das alte Produktionsmodell, bei dem erfahrene Handwerker die Brenntemperatur visuell beurteilten und die Glasur nach Erfahrung herstellten, wurde nach und nach durch standardisierte und intelligente Verfahren ersetzt.

In der Werkstatt eines lokalen Keramikherstellers tragen Roboterarme die Glasur mit hoher Präzision auf, und intelligente Brennöfen halten die Temperaturen selbstständig konstant, wodurch der Produktionszyklus um fast 30 Prozent verkürzt wird.

Mittlerweile sind 42 Produktionslinien in Huairen auf den neuesten Stand der Technik gebracht worden. Dies trägt dazu bei, die Quote qualifizierter Produkte lokaler Hersteller auf 85 Prozent zu steigern und gleichzeitig den Energieverbrauch pro Einheit um 18 Prozent zu senken.

Während intelligente Fertigung und umweltfreundliche Entwicklung die kosteneffiziente Produktion vorantreiben, konzentrieren sich die Keramikunternehmen in Huairen heute mehr auf Design und den Aufbau emotionaler und kultureller Bindungen zu den Verbrauchern.

Genau wie die feinen Exponate, die sie vom 5. bis 8. November auf der Expo in Peking präsentierten, werden mehr als 1.000 verschiedene Keramikprodukte aus Huairen, darunter elegantes Geschirr für Hotels und Co-Branding-Produkte mit aufgedruckten Disney-Figuren, in einer geräumigen Ausstellungshalle in der Yiwu International Trade City gezeigt.

Neben der Halle bietet ein 1.000 Quadratmeter großes Keramiklager für den grenzüberschreitenden Handel globalen Händlern Zugang zu einer zentralen Produktauswahl und Bestellmöglichkeit und bringt so die Keramik aus Huairen in den Alltag globaler Konsumenten.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352962.html

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