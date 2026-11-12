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    Raumfahrtkonzern OHB auf Kurs zu Jahreszielen - Aktie sackt ab

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • OHB steigert Umsatz und Gewinn im dritten Quartal
    • Großaufträge von EU und ESA sichern weiteres Wachstum
    • OHB-Aktie verliert nach Zahlen rund fünf Prozent
    ROUNDUP - Raumfahrtkonzern OHB auf Kurs zu Jahreszielen - Aktie sackt ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BREMEN (dpa-AFX) - Der Raumfahrtkonzern OHB hat im dritten Quartal weiter zugelegt und sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Jüngst an Land gezogene Großaufträge sollen Wachstum darüber hinaus sichern. Nachdem die OHB-Aktie im laufenden Jahr bereits um rund drei Viertel gestiegen ist, waren die neuen Zahlen jedoch kein Kurstreiber. Analysten äußerten sich verhalten. Am Donnerstagvormittag büßte die Aktie im Kleinwerte-Index SDax rund 5 Prozent ein.

    Der Umsatz kletterte im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 312,5 Millionen Euro, wie OHB am Donnerstag in Bremen mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) stieg um gut 12 Prozent auf 39,3 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente OHB 14,3 nach 12,9 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

    JPMorgan-Analyst David Perry verwies auf das enttäuschende operative Ergebnis. Auch der freie Barmittelzufluss habe die Erwartungen verfehlt. Angesichts langfristiger Satellitenprojekte könnten einzelne Quartale bei OHB jedoch durchaus unrund sein, ergänzte Perry.

    Chloe Lemarie vom Analysehaus Jefferies sprach von einem auf den ersten Blick soliden Quartal. Eine schwächere Umsatzentwicklung sei mit Profitabilität ausgeglichen worden. Die Jahresziele seien zwar bestätigt worden, das Wachstum liege im bisherigen Jahresverlauf aber leicht unter dem angestrebten Wert.

    Für das Gesamtjahr erwartet OHB weiterhin eine bereinigte operative Marge (Ebitda-Marge) von 10,5 bis 11 Prozent. Mittelfristig soll sie auf rund 13 Prozent steigen. Weiteres Wachstum sollen dabei auch die jüngst an Land gezogenen Großaufträge der Europäischen Union (EU) sowie der Europäischen Weltraumorganisation ESA sichern. Beide Bestellungen stärkten die strategische Planungssicherheit des Konzerns, hieß es weiter. Insgesamt sitzt OHB auf einem Auftragsbestand von knapp 4 Milliarden Euro.

    Bereits im August vermeldeten die Bremer den nach eigenen Angaben größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte. Für das Programm "Iris²" soll OHB 18 Satelliten für die EU bauen. Anfang November erhielt OHB dann einen Großauftrag der ESA für das Erdbeobachtungsprogramm "Copernicus". OHB baue die eigene Rolle in Europas strategischer Weltrauminfrastruktur weiter aus, hieß es dazu am Donnerstag./niw/lew/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie

    Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 201,5 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    OHB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5885. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 331,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 358,00EUR was eine Bandbreite von +41,84 %/+81,36 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung von 156–160 auf rund 200 Euro und starke Schwankungen trotz Großaufträgen. Berenberg bestätigt die Kaufempfehlung mit Kursziel 358 Euro. Diskutiert werden der Sentinel-3-Auftrag über 554 Mio. Euro, dessen Ergebnisbeitrag, Margen und die anstehenden Q3-Zahlen. Chancen durch SATCOMBw stehen Risiken aus dem auf 2027 verschobenen RFA-Erststart sowie möglichen Finanzierungs- und Förderproblemen gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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