🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicron Technology AktievorwärtsNachrichten zu Micron Technology

    Micron-Aktie: Erholung über 200-Tage-Linie, Korrektur bleibt intakt

    Chartanalyse

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Microns Aktie kämpft nach einer fulminanten Rally mit heftigen Rückschlägen. Die jüngste Erholung über die 200-Tage-Linie macht Anlegern Hoffnung. Doch bis zu einer nachhaltigen Trendwende bleiben wichtige charttechnische Hürden.

    Chartanalyse - Micron-Aktie: Erholung über 200-Tage-Linie, Korrektur bleibt intakt
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology: Dreijahrestrend mit starken Ausschlägen

    Die Micron-Technology-Aktie hat im Dreijahreszeitraum einen ausgeprägten Aufwärtstrend mit heftigen Korrekturen durchlaufen. Nach Kursen um 70 Ende 2023 stieg sie bis Juni 2024 auf 145,48. Anschließend folgte ein Rückschlag bis zum Dreijahrestief von 59,18 am 4. April 2025. Die folgende Rally beschleunigte sich 2026 deutlich und führte am 25. Juni zum höchsten Schlusskurs von 1.065,00. Seither prägen starke Schwankungen und eine Korrektur das Chartbild.

    Aktueller Kurs: Erholung nach dem Rücksetzer

    Am 11. November 2026 schloss Micron Technology bei 732,50. Damit notiert die Aktie 31,2 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, zugleich aber rund 1.138 Prozent über dem Dreijahrestief. Vom jüngsten lokalen Tief bei 587,50 am 5. November hat sich der Titel deutlich gelöst. Die Erholung mildert den kurzfristigen Verkaufsdruck, hebt die seit dem Sommer bestehende Korrektur jedoch noch nicht auf.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Micron Technology Inc!
    Long
    747,58€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    833,56€
    Basispreis
    4,80
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    200-Tage-Linie: Abstand wieder positiv

    Die 200-Tage-Linie liegt bei rund 672,57. Der aktuelle Schlusskurs übertrifft diesen Durchschnitt um 8,9 Prozent. Nach dem zwischenzeitlichen Unterschreiten Anfang November liegt damit wieder ein positives langfristiges Trendsignal vor. Für eine Stabilisierung wäre wichtig, dass die Aktie den Durchschnitt auch bei erneuten Rücksetzern behauptet.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Chartmarken: Diese Zonen stehen im Fokus

    Als erste Unterstützung kommt die Zone um 649 bis 654 infrage, in der zuletzt mehrere Schlusskurse lagen. Darunter bildet das Novembertief bei 587,50 eine wichtige Auffangmarke. Auf der Oberseite wartet zwischen 763 und 784 eine erste Widerstandszone. Darüber rückt der Bereich von 811 bis 833 in den Blick. Erst oberhalb dieser Hürden würde sich das kurzfristige Chartbild weiter aufhellen.

    Die Aktie von Micron Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 118,81 %. Über 5 Jahre lag sie bei 61,12 %, über 10 Jahre bei 46,11 %.

    Micron Technology

    -2,95 %
    +3,96 %
    -21,88 %
    -6,18 %
    +235,84 %
    +916,80 %
    +986,59 %
    +4.215,24 %
    +4.590,55 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020Indikator:SMA 200 Tage
    Micron Technology direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 746,45$, was einem Rückgang von -5,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chartanalyse Micron-Aktie: Erholung über 200-Tage-Linie, Korrektur bleibt intakt Microns Aktie kämpft nach einer fulminanten Rally mit heftigen Rückschlägen. Die jüngste Erholung über die 200-Tage-Linie macht Anlegern Hoffnung. Doch bis zu einer nachhaltigen Trendwende bleiben wichtige charttechnische Hürden.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     