Micron-Aktie: Erholung über 200-Tage-Linie, Korrektur bleibt intakt

Am 11. November 2026 schloss Micron Technology bei 732,50. Damit notiert die Aktie 31,2 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, zugleich aber rund 1.138 Prozent über dem Dreijahrestief. Vom jüngsten lokalen Tief bei 587,50 am 5. November hat sich der Titel deutlich gelöst. Die Erholung mildert den kurzfristigen Verkaufsdruck, hebt die seit dem Sommer bestehende Korrektur jedoch noch nicht auf.

Die Micron-Technology-Aktie hat im Dreijahreszeitraum einen ausgeprägten Aufwärtstrend mit heftigen Korrekturen durchlaufen. Nach Kursen um 70 Ende 2023 stieg sie bis Juni 2024 auf 145,48. Anschließend folgte ein Rückschlag bis zum Dreijahrestief von 59,18 am 4. April 2025. Die folgende Rally beschleunigte sich 2026 deutlich und führte am 25. Juni zum höchsten Schlusskurs von 1.065,00. Seither prägen starke Schwankungen und eine Korrektur das Chartbild.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Abstand wieder positiv

Die 200-Tage-Linie liegt bei rund 672,57. Der aktuelle Schlusskurs übertrifft diesen Durchschnitt um 8,9 Prozent. Nach dem zwischenzeitlichen Unterschreiten Anfang November liegt damit wieder ein positives langfristiges Trendsignal vor. Für eine Stabilisierung wäre wichtig, dass die Aktie den Durchschnitt auch bei erneuten Rücksetzern behauptet.

Chartmarken: Diese Zonen stehen im Fokus

Als erste Unterstützung kommt die Zone um 649 bis 654 infrage, in der zuletzt mehrere Schlusskurse lagen. Darunter bildet das Novembertief bei 587,50 eine wichtige Auffangmarke. Auf der Oberseite wartet zwischen 763 und 784 eine erste Widerstandszone. Darüber rückt der Bereich von 811 bis 833 in den Blick. Erst oberhalb dieser Hürden würde sich das kurzfristige Chartbild weiter aufhellen.

Die Aktie von Micron Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 118,81 %. Über 5 Jahre lag sie bei 61,12 %, über 10 Jahre bei 46,11 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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