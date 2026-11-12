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    Wacker Neuson sacken ab - Nun vorsichtiger für Marge

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Wacker-Neuson-Aktien verlieren 8,7 Prozent
    • Wacker senkt Margenziel wegen schwachem Markt
    • Umsatz wächst zum Vorjahr, fällt zum Vorquartal
    AKTIE IM FOKUS - Wacker Neuson sacken ab - Nun vorsichtiger für Marge
    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Mäßige Geschäftszahlen und eine etwas pessimistischere Margenprognose haben Wacker Neuson am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Mit einem Minus von 8,7 Prozent auf 20,90 Euro zählten die Aktien zu den größten SDax -Verlierern.

    Der Kurs markierte damit den tiefsten Stand seit knapp drei Monaten. Auch das charttechnische Bild trübte sich ein - aktuell stützt immerhin noch die als langfristiger Trendindikator geltende 200-Tage-Linie. Für 2026 steht nun ein Wertverlust von knapp 15 Prozent zu Buche.

    Wegen des verhaltenen Marktumfelds und Sondereffekten im dritten Quartal engte der Baumaschinenhersteller das Jahresziel für die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern nach unten ein.

    Nach dem starken zweiten Quartal sei es im dritten weniger gut gelaufen, schrieb Branchenexperte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies. Zwar sei der Umsatz im Vergleich mit dem schwachen Vorjahreszeitraum gewachsen, im Vergleich mit dem Vorquartal aber um ein gutes Zehntel zurückgegangen. Der Experte vermisst zudem immer noch belastbare positive Signale durch die schuldenfinanzierte Ankurbelung der Konjunktur in Deutschland./gl/mis

    Wacker Neuson

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    -7,61 %
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    +12,35 %
    +19,23 %
    -23,52 %
    +55,61 %
    -13,96 %
    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie

    Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 18.161 auf Ariva Indikation (12. November 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Wacker Neuson zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Wacker Neuson Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +1,69 %/+45,28 % bedeutet.





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