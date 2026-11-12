Nach dem 25-Prozent-Sprung: Analyst tritt bei CoreWeave auf die Bremse

Der Neocloud-Anbieter hatte mehr geliefert, als der Markt erwartet hatte. Der Umsatz des KI-Cloud-Anbieters kletterte auf knapp 3,7 Milliarden US-Dollar und lag damit rund 3 Prozent über den Konsensschätzungen. Noch deutlicher fiel das Plus beim bereinigten operativen Ergebnis aus. Die Marge erreichte 10,4 Prozent, das Unternehmen selbst hatte nur 6,5 Prozent in Aussicht gestellt.

Die Aktie von CoreWeave hat am Mittwoch mit einem Kursanstieg von knapp 25 Prozent ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Für Euphorie hatten die Zahlen zum dritten Quartal gesorgt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bei HSBC löst das dennoch keine Begeisterung aus. Die Bank bestätigt ihr Votum "Reduce" und das Kursziel von 39 US-Dollar. Gemessen am Schlusskurs vom Mittwoch bei 60 US-Dollar ergibt sich ein Rückschlagpotenzial von einem Drittel.

Am Donnerstag kühlt sich die Kurseuphorie bereits wieder ab. Vorbörslich notieren die Papiere knapp 5 Prozent tiefer.

Den Margensprung halten die Experten für wenig aussagekräftig, die Vorgaben des Managements seien schlicht zu vorsichtig gewesen. Vor dem jüngsten Einbruch lag die bereinigte operative Marge im Schnitt bei rund 16 Prozent. Dorthin dürfte sie aus Sicht von HSBC zurückkehren.

Hellhörig werden die Analysten vor allem bei den Preisaussagen. CoreWeave gibt an, Rechenkapazität bei Verträgen über vier bis fünf Jahre für 20 bis 25 Millionen US-Dollar pro Megawatt und Jahr zu verkaufen, bei kurzen Laufzeiten sogar für bis zu 40 Millionen.

In der Vergangenheit seien es nach HSBC-Schätzung eher 12 bis 13 Millionen gewesen. Die Kapitalumschlagsquote zeige allerdings keinen Ausreißer nach oben und entwickle sich ähnlich wie bei Microsoft und Oracle. Entweder sei das Management zu optimistisch, oder neue Kapazitäten kosteten pro Megawatt deutlich mehr als früher.

Dazu kommt der enorme Kapitalhunger. Für 2027 veranschlagt HSBC einen Finanzierungsbedarf von rund 33 Milliarden US-Dollar. Und billig ist die Aktie trotz des jüngsten Ausverkaufs nicht: Beim bereinigten EV/EBIT für 2030 kommt CoreWeave auf das 11,7-Fache, Oracle nur auf das 6,6-Fache.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die CoreWeave Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,78 % und einem Kurs von 52,24EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 54,43 $ , was einem Rückgang von -5,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Julian Schick

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen



Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen. Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner wallstreetONLINE Profilseite. Julian Schick schreibt seit 2020 für wallstreetONLINE über alles, was die Kurse bewegt. Besonders interessieren ihn die Themen passives Einkommen, Dividenden und ETFs. Zuvor hat er die Kölner Journalistenschule absolviert und war unter anderem für das Handelsblatt, die Financial Times Deutschland, den Fernsehsender Euronews und den Radiosender WDR5 tätig. Bei wO hat er unter anderem den YouTube-Kanal mit aufgebaut und interviewt dort unsere Marktexperten. Seit 2024 leitet er die wO-Redaktion.Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen. Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"