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    CoreWeave explodiert um 25 Prozent: Trotzdem treten Analysten auf die Bremse

    Ist die KI-Blase doch keine?

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    CoreWeave übertrifft im dritten Quartal die eigene Prognose klar und wirbt mit kräftig steigenden Preisen. HSBC bleibt trotzdem skeptisch und sieht für die Aktie rund 20 Prozent Luft nach unten.

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    Ist die KI-Blase doch keine? - CoreWeave explodiert um 25 Prozent: Trotzdem treten Analysten auf die Bremse
    Foto: Sk Mijanur Rahaman - imageBROKER.com

    Die Aktie von CoreWeave hat am Mittwoch mit einem Kursanstieg von knapp 25 Prozent ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Für Euphorie hatten die Zahlen zum dritten Quartal gesorgt.

    Der Neocloud-Anbieter hatte mehr geliefert, als der Markt erwartet hatte. Der Umsatz des KI-Cloud-Anbieters kletterte auf knapp 3,7 Milliarden US-Dollar und lag damit rund 3 Prozent über den Konsensschätzungen. Noch deutlicher fiel das Plus beim bereinigten operativen Ergebnis aus. Die Marge erreichte 10,4 Prozent, das Unternehmen selbst hatte nur 6,5 Prozent in Aussicht gestellt.

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    Bei HSBC löst das dennoch keine Begeisterung aus. Die Bank bestätigt ihr Votum "Reduce" und das Kursziel von 39 US-Dollar. Gemessen am Schlusskurs vom Mittwoch bei 60 US-Dollar ergibt sich ein Rückschlagpotenzial von einem Drittel.

    Am Donnerstag kühlt sich die Kurseuphorie bereits wieder ab. Vorbörslich notieren die Papiere knapp 5 Prozent tiefer.

    CoreWeave Registered (A)

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    ISIN:US21873S1087WKN:A413X6
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    Den Margensprung halten die Experten für wenig aussagekräftig, die Vorgaben des Managements seien schlicht zu vorsichtig gewesen. Vor dem jüngsten Einbruch lag die bereinigte operative Marge im Schnitt bei rund 16 Prozent. Dorthin dürfte sie aus Sicht von HSBC zurückkehren.

    Hellhörig werden die Analysten vor allem bei den Preisaussagen. CoreWeave gibt an, Rechenkapazität bei Verträgen über vier bis fünf Jahre für 20 bis 25 Millionen US-Dollar pro Megawatt und Jahr zu verkaufen, bei kurzen Laufzeiten sogar für bis zu 40 Millionen.

    In der Vergangenheit seien es nach HSBC-Schätzung eher 12 bis 13 Millionen gewesen. Die Kapitalumschlagsquote zeige allerdings keinen Ausreißer nach oben und entwickle sich ähnlich wie bei Microsoft und Oracle. Entweder sei das Management zu optimistisch, oder neue Kapazitäten kosteten pro Megawatt deutlich mehr als früher.

    Dazu kommt der enorme Kapitalhunger. Für 2027 veranschlagt HSBC einen Finanzierungsbedarf von rund 33 Milliarden US-Dollar. Und billig ist die Aktie trotz des jüngsten Ausverkaufs nicht: Beim bereinigten EV/EBIT für 2030 kommt CoreWeave auf das 11,7-Fache, Oracle nur auf das 6,6-Fache.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die CoreWeave Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,78 % und einem Kurs von 52,24EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.


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