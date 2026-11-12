Wenn KI laufen lernt: Nvidia, Siemens, Tesla und Virtuix forcieren die nächste Robotik-Revolution

Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in die industrielle Produktion. Roboter trainieren Bewegungsabläufe in virtuellen Umgebungen, digitale Zwillinge simulieren komplette Fertigungsanlagen und humanoide Maschinen übernehmen erste Aufgaben in Fabriken. Im Oktober stellten Siemens und Nvidia neue Anwendungen vor, mit denen sich Produktionsprozesse mithilfe künstlicher Intelligenz optimieren lassen. Tesla hat unterdessen mit einer frühen Produktionsphase seines humanoiden Roboters Optimus begonnen. Hinter diesen Entwicklungen entsteht ein Technologiemarkt, in dem industrielle Software, Robotik und die Erfassung menschlicher Bewegungen zunehmend zusammenwachsen. Auch kleinere Spezialisten wie finden hier neue Anwendungsfelder. Das Unternehmen liefert Bewegungsplattformen, die unter anderem bei der Fernsteuerung humanoider Roboter eingesetzt werden sollen.

Die wirtschaftlichen Erwartungen sind erheblich. Grand View Research schätzt den weltweiten Markt für digitale Zwillinge 2026 auf rund 49,5 Mrd. USD. Bis 2033 soll das Volumen auf 328,5 Mrd. USD steigen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 31 % entspricht. Digitale Zwillinge bilden Maschinen, Produktionsanlagen oder ganze Fabriken virtuell ab und können mit Betriebsdaten verknüpft werden. Dadurch lassen sich technische Änderungen untersuchen, Fertigungsabläufe verbessern und mögliche Probleme erkennen, bevor sie im realen Betrieb auftreten. Mit der Entwicklung sogenannter Physical AI erweitert sich dieses Einsatzgebiet. Künstliche Intelligenz soll zunehmend Maschinen steuern, die ihre Umgebung wahrnehmen und selbstständig darin handeln können.

Nvidia und Siemens bringen künstliche Intelligenz in die Fabriken

Zu den wichtigsten Treibern dieser Entwicklung gehört Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422). Der amerikanische Chiphersteller entwickelt mit Omniverse, Isaac und Cosmos ein umfassendes Technologieangebot für Simulation und Robotik. Industrielle Roboter können in virtuellen Umgebungen Bewegungen erlernen, unterschiedliche Situationen durchspielen und neue Fähigkeiten testen, bevor sie diese in der Realität einsetzen. Auf der GTC-Konferenz in Berlin stellte Nvidia im Oktober zusätzliche Anwendungen und Entwicklungswerkzeuge für Physical AI vor. Zu den Partnern gehören internationale Roboterhersteller wie ABB, FANUC, KUKA und Yaskawa. Gemeinsam verfügen diese Unternehmen über eine installierte Basis von mehr als zwei Millionen Industrierobotern. Die Verbindung von Simulation und künstlicher Intelligenz soll helfen, neue Automatisierungslösungen schneller in die industrielle Praxis zu übertragen.