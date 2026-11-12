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    DAX knackt erstmals 27.000 Punkte! Diese 4 Aktien treiben die Rekordjagd

    Über 1.300 Punkte in 1 Woche

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    Der DAX überspringt erstmals 27.000 Punkte und gewinnt binnen einer Woche mehr als fünf Prozent. Vier Schwergewichte liefern den Treibstoff für die Rallye. Doch abseits der Rekordjagd müssen Anleger genauer hinsehen.

    Über 1.300 Punkte in 1 Woche - DAX knackt erstmals 27.000 Punkte! Diese 4 Aktien treiben die Rekordjagd
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Rekord an der Frankfurter Börse: Der DAX knackt am Donnerstag erstmals die 27.000-Punkte-Marke. Mit 27.001,67 Zählern erreicht er in der Spitze mehr als 300 Punkte über seinem bisherigen Höchststand aus der Vorwoche. Auf das Plus von 1,2 Prozent am Mittwoch folgen zum Handelsstart am Donnerstag weitere rund 1,2 Prozent.

    Binnen einer Woche summiert sich das Plus somit auf mehr als fünf Prozent beziehungsweise über 1.300 Punkte. Die jüngste Schwäche durch den weltweiten Ausverkauf von Technologiewerten ist damit mehr als aufgeholt. Deutsche Tech-Aktien hatten unter den KI-Sorgen weniger stark gelitten.

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    Inzwischen liegt der DAX wieder unter der Marke von 27.000 Punkten. Aktuell liegt er bei 26.935,99 Punkten und damit mehr als ein Prozent im Plus (Stand: 11:15 Uhr MEZ). 

    Diese vier Aktien treiben den DAX

    Neue Unternehmenszahlen liefern den nächsten Schub. Siemens meldet einen operativen Rekordgewinn und übertrifft auch bei den übrigen Kennzahlen die Analystenerwartungen leicht. Die Aktie gewinnt gut vier Prozent.

    Bei Munich Re fallen die Belastungen durch Großschäden im dritten Quartal geringer aus als erwartet. Die Papiere legen um 1,8 Prozent zu. Merck erhöht dank guter Geschäfte bereits zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose. Der Kurs steigt um 2,6 Prozent.

    Auch die Allianz macht Anlegern Hoffnung: Nach einem Rekordergebnis in den ersten neun Monaten blickt der Versicherer zuversichtlicher auf das Jahr 2026, und die Aktie zieht um 2,1 Prozent an.

    Rückenwind vom Kalender

    Thomas Altmann von QC Partners verweist zudem auf die saisonale Stärke: Betrachtet man sämtliche bisherigen DAX-Jahre, ist der November im Durchschnitt der beste Börsenmonat.

    Gleichzeitig ziehen die Energiepreise an. Brent-Öl zur Lieferung im Januar verteuert sich um 0,6 Prozent auf 93,30 US-Dollar je Barrel. Der europäische Erdgas-Referenzpreis steigt um gut zwei Prozent. Am Nachmittag werden in den USA neue Zahlen zu den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe erwartet.

    Fazit

    Starke Unternehmenszahlen tragen den DAX erstmals zeitweise über die Marke von 27.000 Punkten. Ein Plus von mehr als 1.300 Punkten binnen einer Woche unterstreicht die Kraft der Erholung. Gleichzeitig bleiben die steigenden Energiepreise und die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten im Blick.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge.
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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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