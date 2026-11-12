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    Tempton Truecare / Tempton Truecare übernimmt Medwing Now und baut ...

    OTS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Tempton Truecare übernimmt Medwing Now zum 1.11.2026
    • Übernahme stärkt kurzfristige Personallösungen
    • MEDWING konzentriert sich künftig aufs Recruiting
    OTS - Tempton Truecare / Tempton Truecare übernimmt Medwing Now und baut ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Tempton Truecare übernimmt Medwing Now und baut kurzfristige Personallösungen aus (FOTO)
    Frankfurt (ots) - Tempton Truecare hat mit Wirkung zum 01.11.2026 den operativen Geschäftsbetrieb der Medwing Now GmbH übernommen und integriert. Die Medwing Now GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Berliner MEDWING-Gruppe und auf die Arbeitnehmerüberlassung von Gesundheitsfachkräften an Kliniken und Pflegeeinrichtungen spezialisiert. Mit der Übernahme baut Tempton Truecare sein Angebot an kurzfristigen Personallösungen deutlich aus und zählt damit zu den führenden Personaldienstleistern im deutschen Gesundheits- und Sozialwesen.

    Der Fachkräftemangel ist eine der zentralen strukturellen Herausforderungen im deutschen Gesundheits- und Sozialwesen. Tempton Truecare begegnet diesem Problem mit einer ganzheitlichen Lösung und bietet Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens sowohl die internationale Fachkräftegewinnung als auch kurzfristige Personallösungen. Mit der erfolgten Integration der Medwing Now kann Tempton Truecare nun noch erfolgreicher Gesundheitsfachkräfte in Arbeitnehmerüberlassung vermitteln. Mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Medwing Now, die im Kundeneinsatz tätig sind, ergänzen seit dem 1. November 2026 das Team von Tempton Truecare. Für die Kunden von Medwing Now laufen die bestehenden Einsätze ohne Unterbrechung weiter.

    "Mit diesem Schritt erweitern und stärken wir unsere Leistungsfähigkeit für Kliniken und Pflegeeinrichtungen deutlich", sagt Oliver Hecker, geschäftsführender Gesellschafter von Tempton Truecare. "Medwing Now bringt ein eingespieltes Team, tolle Kunden und ein starkes Netzwerk an Gesundheitsfachkräften mit. Gemeinsam sind wir damit noch stärker."

    Dem Zusammenschluss gingen gemeinsame Marktanalysen und intensive Gespräche beider Unternehmen voraus. "Mit Tempton Truecare haben wir für die Mitarbeitenden und Kunden von Medwing Now einen starken Partner gefunden, der die Einsätze nahtlos weiterführt", sagt Johannes Roggendorf, Mitgründer und CEO von MEDWING. "MEDWING konzentriert sich künftig voll auf seine Recruiting-Plattform für Gesundheitsfachkräfte."

    Im Mittelpunkt steht weiterhin das Ziel, Kliniken und Pflegeeinrichtungen noch wirksamer im Kampf gegen den Fachkräftemangel in der Pflege zu unterstützen. "Wir sichern Fachkräftebedarf auf allen Zeitebenen, also kurz-, mittel- und langfristig. So bieten wir Kliniken und Pflegeeinrichtungen vor allem eines: Planungssicherheit", sagt Benjamin Nabert, geschäftsführender Gesellschafter von Tempton Truecare. "Unsere Mission ist es, damit einen relevanten Beitrag zur Sicherung der medizinischen und pflegerischen Versorgung in Deutschland zu leisten."

    Über Tempton TRUECARE

    Tempton Truecare ist der Kompetenzpartner für Fachkräftesicherung und Qualifizierung im Gesundheits- und Sozialwesen. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt verbindet die kurz- und mittelfristige Bereitstellung von Gesundheitsfachkräften mit der nachhaltigen Gewinnung, Qualifizierung und Integration internationaler Pflegefachkräfte. Zum Leistungsspektrum gehören Arbeitnehmerüberlassung, internationale Rekrutierung, Anerkennungsbegleitung, Integrationsleistungen sowie Bildungsangebote für internationale Gesundheitsfachkräfte.

    Über MEDWING

    Die MEDWING-Gruppe mit Sitz in Berlin wurde 2017 von Johannes Roggendorf und Dr. Timo Fischer gegründet. MEDWING betreibt eine Recruiting-Plattform für das Gesundheitswesen mit über 800.000 registrierten Fachkräften. Das Arbeitnehmerüberlassungsgeschäft der Tochtergesellschaft Medwing Now hat MEDWING zum 01.11.2026 an Tempton Truecare verkauft und konzentriert sich künftig auf seine Recruiting-Plattform.

    Pressekontakt:

    we care communications GmbH
    Schauenburgerstraße 35, 20095 Hamburg
    Tel. +49 40-756639-0
    E-Mail: mailto:brandt@wecare-communications.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180098/6389173 OTS: Tempton Truecare







    Verfasst von dpa-AFX
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