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    Mews gibt neue Allianzpartnerschaft mit Preferred Hotels & Resorts bekannt, der weltweit größten unabhängigen Hotelmarke

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    Mews ist die neueste Ergänzung im Alliance Partner Program von Preferred Hotels & Resorts und stellt den unabhängigen Luxusunterkünften der Marke weltweit Technologielösungen für das Gastgewerbe bereit

    NEW YORK, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Mews gibt heute seine neue Partnerschaft mit Preferred Hotels & Resorts bekannt und ist damit die jüngste Ergänzung im Alliance Partner Program der Marke. Über die Partnerschaft erhalten Mitgliedsunterkünfte von Preferred Hotels & Resorts in Amerika und EMEA Mews, das KI-Managementsystem für das Gastgewerbe, zu Vorzugspreisen. Die Lösungen umfassen PMS, Kassensystem, RMS, Housekeeping und Payments.

    (PRNewsfoto/Mews)

    Mews vereint Reservierungen, Zahlungen und Gästepräferenzen in einem vernetzten System. So hilft es Hotelteams, den manuellen Arbeitsaufwand zu reduzieren, und erspart ihnen den Wechsel zwischen Systemen. Die Partnerschaft erweitert die Ressourcen für die mehr als 650 besonderen Hotels, Resorts, Residenzen und einzigartigen Hotelgruppen von Preferred Hotels & Resorts in 80 Ländern.

    Mews lässt sich an die Arbeitsweise jeder Unterkunft anpassen. So behalten Mitglieder, was sie auszeichnet: von individuellen Guest Journeys über eigene Ratenstrukturen bis hin zu ihrem Servicemodell.

    „Unsere Mitglieder sagen, dass sie ihre Betriebsabläufe effizient gestalten möchten, ohne zu verlieren, was ihr Hotel einzigartig macht", so Michael Osgood, Vice President von Preferred Hotels & Resorts. „Mews bietet ihnen ein vernetztes System für Rezeption, Zahlungen und Gästeerlebnis. So bleibt Teams weniger Zeit für manuelle Arbeit und mehr für die persönlichen Gesten, an die sich Gäste erinnern."

    „Viele unabhängige Hotels sind schlank aufgestellt. Inhaberschaft, Geschäftsleitung und der Empfang bilden das Herz der Marke und jede Stunde, die an umständliche Systeme verloren geht, fehlt für die Gäste", sagte Matt Welle, CEO von Mews. „Mews gibt ihnen diese Zeit zurück, damit sich das Team um die Gäste kümmern kann. Preferred Hotels & Resorts hat eine Community rund um Individualität aufgebaut und die Mitglieder gehören zu den besondersten Hotels überhaupt."

    Mehr als 15 unabhängige Luxushotels, Resorts und Residenzen von Preferred arbeiten bereits mit Mews, darunter: Maison Albar - Le Victoria, Hotel des Grands Voyageurs, Hotel 9Confidentiel, Hotel Golf Chateau de Chailly und Castello Dal Pozzo Resort Lago Maggiore.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Mews gibt neue Allianzpartnerschaft mit Preferred Hotels & Resorts bekannt, der weltweit größten unabhängigen Hotelmarke Mews ist die neueste Ergänzung im Alliance Partner Program von Preferred Hotels & Resorts und stellt den unabhängigen Luxusunterkünften der Marke weltweit Technologielösungen für das Gastgewerbe bereitNEW YORK, 12. November 2026 /PRNewswire/ …
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